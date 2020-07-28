«Локомотив» предложил Кокорину огромный подписной бонус

Источник: Спорт-Экспресс

В частности, футболисту предложен подписной бонус (подъемные) в размере 4 миллиона евро, при том что в случае с «Зенитом» речь идет о 2 миллионах. Решение от нападающего ожидается в ближайшее время.

Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». «Динамо» проявляло интерес, но вряд ли выдержит в «гонке вооружений». (Дмитрий Симонов).

Кокорин является воспитанником «Локомотива» и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год. В марте 2020-м сообщалось, что игрок согласовал контракт с «железнодорожниками».

В минувшем сезоне Кокорин провел в аренде в «Сочи», забив 7 голов в 10 матчах РПЛ.