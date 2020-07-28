«Локомотив» предложил Кокорину огромный подписной бонус
По данным «СЭ», московский «Локомотив» на данный момент сделал наиболее выгодное предложение форварду Александру Кокорину.
По данным «СЭ», московский «Локомотив» на данный момент сделал наиболее выгодное предложение форварду Александру Кокорину.
В частности, футболисту предложен подписной бонус (подъемные) в размере 4 миллиона евро, при том что в случае с «Зенитом» речь идет о 2 миллионах. Решение от нападающего ожидается в ближайшее время.
Претенденты на игрока — «Зенит», «Локомотив», «Спартак» (где хотят видеть его связку с Соболевым), «Сочи» и «Рубин». «Динамо» проявляло интерес, но вряд ли выдержит в «гонке вооружений». (Дмитрий Симонов).
Кокорин является воспитанником «Локомотива» и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год. В марте 2020-м сообщалось, что игрок согласовал контракт с «железнодорожниками».
В минувшем сезоне Кокорин провел в аренде в «Сочи», забив 7 голов в 10 матчах РПЛ.