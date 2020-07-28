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17:01 (мск), источник: ТАСС

РПЛ назвала клубы с наиболее высокими телерейтингами

ТАСС, 28 июля. Футбольные клубы «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» наиболее привлекательны с точки зрения телепоказа матчей Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Календарь нового сезона чемпионата России был опубликован во вторник.

«Все клубы делятся на две категории — A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это “Зенит”, “Локомотив”, “Краснодар”, ЦСКА, “Спартак”, — говорится в сообщении. — Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории».

Чемпионат России пройдет с 8 августа по 16 мая.

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