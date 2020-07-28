РПЛ назвала клубы с наиболее высокими телерейтингами

«Все клубы делятся на две категории — A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это “Зенит”, “Локомотив”, “Краснодар”, ЦСКА, “Спартак”, — говорится в сообщении. — Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории».