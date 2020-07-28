СМИ: футболист «Валенсии» Черышев не планирует переходить в «Зенит»

Действующий контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее испанское издание Marca сообщила об интересе к 29-летнему полузащитнику со стороны «Зенита», сообщалось, что стоимость перехода может превысить €4 млн.

В сезоне-2019/20 Черышев провел 31 матч в разных турнирах за «Валенсию», в которых забил три гола и отдал две голевые передачи. «Валенсия» завершила чемпионат Испании на девятой позиции.

Ранее российский полузащитник выступал за испанские «Реал» (Мадрид), «Вильярреал» и «Севилью». В составе мадридского «Реала» Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за «Севилью», он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с «Валенсией» стал обладателем Кубка Испании (2018/19). В составе сборной России Черышев провел 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Черышев выступал на чемпионате мира 2018 года, дойдя с командой до четвертьфинала.