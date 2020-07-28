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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» предложил Александру Кокорину трёхлетний контракт

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» уже предложил Александру контракт на три года. Московский клуб готов выполнить финансовые запросы нападающего. При этом «Зенит» ещё не сделал предложения форварду.

Спартак (Москва)

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу и получил две жёлтые карточки. Контракт форварда с «Зенитом» действует до 31 июля 2020 года. За сборную России Кокорин сыграл 47 матчей и забил 12 голов.

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