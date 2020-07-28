«Спартак» предложил Александру Кокорину трёхлетний контракт
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды.
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет серьёзный интерес к нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, который выступал за «Сочи» на правах аренды.
«Спартак» уже предложил Александру контракт на три года. Московский клуб готов выполнить финансовые запросы нападающего. При этом «Зенит» ещё не сделал предложения форварду.
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 10 матчах Российской