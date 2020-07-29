«Динамо» сделало предложение Кокорину. Его также хотят подписать «Спартак» и «Локомотив»
Московское «Динамо» является еще одним клубом, желающим заполучить нападающего Александра Кокорина на правах свободного агента. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
Московское «Динамо» является еще одним клубом, желающим заполучить нападающего Александра Кокорина на правах свободного агента. Об этом сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, динамовцы уже сделали предложение Кокорину. По контракту с «Динамо» 29-летний футболист может заработать 10 млн евро за 3 года. Именно на такую сумму и рассчитывает Кокорин при переходе в новый клуб.
Также отмечается, что Кокорин не намерен принимать предложения от других клубов до разговора с «Зенитом», о чем он уже уведомил всех потенциальных работодателей.
Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Спартака» и «Локомотива». Отмечалось, что «Спартак» предложил нападающему контракт на 3 года с готовностью выполнить его финансовые запросы. Что касается «Локомотива», то в отношении него сообщалось о наиболее выгодном предложении в адрес Кокорина. По опубликованной в СМИ информации, железнодорожный клуб предложил форварду подписной бонус в размере 4 млн евро.
Напомним, что прошлый сезон Кокорин завершал в составе «Сочи», за который забил 7 голов в 10 матчах РПЛ.