Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
28.07
Интер
Наполи
20
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
11:09 (мск), источник: Sport24

«Динамо» сделало предложение Кокорину. Его также хотят подписать «Спартак» и «Локомотив»

Московское «Динамо» является еще одним клубом, желающим заполучить нападающего Александра Кокорина на правах свободного агента. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Наверх
Источник: Sport24

По информации источника, динамовцы уже сделали предложение Кокорину. По контракту с «Динамо» 29-летний футболист может заработать 10 млн евро за 3 года. Именно на такую сумму и рассчитывает Кокорин при переходе в новый клуб.

Также отмечается, что Кокорин не намерен принимать предложения от других клубов до разговора с «Зенитом», о чем он уже уведомил всех потенциальных работодателей.

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Спартака» и «Локомотива». Отмечалось, что «Спартак» предложил нападающему контракт на 3 года с готовностью выполнить его финансовые запросы. Что касается «Локомотива», то в отношении него сообщалось о наиболее выгодном предложении в адрес Кокорина. По опубликованной в СМИ информации, железнодорожный клуб предложил форварду подписной бонус в размере 4 млн евро.

Напомним, что прошлый сезон Кокорин завершал в составе «Сочи», за который забил 7 голов в 10 матчах РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Как откровенно и смело. Обольстительница». Пикантное фото жены хоккеиста НХЛ
«Я делаю минет каждую ночь». Аппетитная жена звездного футболиста любит оральный секс
«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт
НХЛ вернулась, а Малкин сразу провалился — подарил гол сопернику
Фанаты киевского «Динамо» встретили Луческу матерными кричалками
Россиянин сыграл впервые за полгода и забил на 33-й секунде
Футболист Олег Шатов покинул «Зенит»
Газзаев считает, что главный тренер унизил игроков «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь