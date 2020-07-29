Источник: Глушаков запросил у «Спартака» зарплату 1,5 миллиона евро
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак», сообщает
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак», сообщает
Он запросил контракт на 1,5 миллиона в год.
Глушаков уведомил «Ахмат» о желании уйти в «Спартак» или «Динамо».
В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В его составе он стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. За