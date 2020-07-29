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12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Глушаков запросил у «Спартака» зарплату 1,5 миллиона евро

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков хочет вернуться в «Спартак», сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

Он запросил контракт на 1,5 миллиона в год.

Глушаков уведомил «Ахмат» о желании уйти в «Спартак» или «Динамо». Бело-голубые пока ему отказали, сейчас хавбек ведет переговоры с бывшей командой.

В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В его составе он стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. За красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

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