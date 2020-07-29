Футболист Олег Шатов покинул «Зенит»
ТАСС, 29 июля. Полузащитник Олег Шатов покинул
ТАСС, 29 июля. Полузащитник Олег Шатов покинул
Шатов выступал за «Зенит» с 2013 года с перерывом. В составе петербургского клуба 30-летний уроженец Нижнего Тагила провел 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Шатов начал профессиональную карьеру в
Он играл на чемпионате мира и первенстве Европы в составе сборной России. Всего за национальную команду Шатов провел 28 игр и отметился двумя голами. В последний раз выходил на поле в составе сборной в 2016 году. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.