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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Зените» высмеяли новое YouTube-шоу ЦСКА

В пресс-службе петербургского «Зенита» отреагировали на выпуск YouTube-шоу московского ЦСКА под названием Footdoll.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник «армейцы» объявили о запуске нового YouTube-шоу, в котором игроки, тренеры и руководство клуба представлены в виде кукол.

Во время загрузки произошла ошибка.

В аккаунте «Зенита» в Twitter было опубликовано видео с фрагментом из шоу, на котором кукла Игоря Акинфеева шутит о самом быстром игроке ЦСКА Вадиме Карпове: «Вы бы видели, как он на сборах за пивом бегает». За происходящим наблюдает талисман петербуржцев лев, который после просмотра отрывка шоу закрывает лицо лапой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже ЦСКА ответил «Зениту», опубликовав кадр из видео петербуржцев, на котором отрывок из шоу был заменен кадром из чемпионской раздевалки клуба из Санкт-Петербурга с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. При этом часть кадра закрыта с подписью «цензура».

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и уступил «Спартаку» в четвертьфинале Кубка.

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