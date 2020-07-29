В «Зените» высмеяли новое YouTube-шоу ЦСКА
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Во вторник «армейцы» объявили о запуске нового
В аккаунте «Зенита» в Twitter было опубликовано видео с фрагментом из шоу, на котором кукла Игоря Акинфеева шутит о самом быстром игроке ЦСКА Вадиме Карпове: «Вы бы видели, как он на сборах за пивом бегает». За происходящим наблюдает талисман петербуржцев лев, который после просмотра отрывка шоу закрывает лицо лапой.
Позже ЦСКА ответил «Зениту», опубликовав кадр из видео петербуржцев, на котором отрывок из шоу был заменен кадром из чемпионской раздевалки клуба из
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Российской