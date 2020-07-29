В «Зените» высмеяли новое YouTube-шоу ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник «армейцы» объявили о запуске нового YouTube-шоу, в котором игроки, тренеры и руководство клуба представлены в виде кукол.

В аккаунте «Зенита» в Twitter было опубликовано видео с фрагментом из шоу, на котором кукла Игоря Акинфеева шутит о самом быстром игроке ЦСКА Вадиме Карпове: «Вы бы видели, как он на сборах за пивом бегает». За происходящим наблюдает талисман петербуржцев лев, который после просмотра отрывка шоу закрывает лицо лапой.

Позже ЦСКА ответил «Зениту», опубликовав кадр из видео петербуржцев, на котором отрывок из шоу был заменен кадром из чемпионской раздевалки клуба из Санкт-Петербурга с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. При этом часть кадра закрыта с подписью «цензура».