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12:53 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова

ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу. В «Зените» Смольников выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

«Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в “Зените” и желают успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо «Зенита» Смольников выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Краснодар, «Ростов», сочинскую «Жемчужину», «Читу» и екатеринбургский «Урал». В составе сборной России защитник провел 29 матчей.

Выступая за «Зенит», Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

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