«Зенит» объявил об уходе футболиста Смольникова
ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает
ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает
Стороны не стали продлевать контракт, который подошел к концу. В «Зените» Смольников выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей за клуб, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
«Сине-бело-голубые благодарят Игоря Смольникова за самоотверженность на протяжении всех семи лет в “Зените” и желают успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Помимо «Зенита» Смольников выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Краснодар, «Ростов», сочинскую «Жемчужину», «Читу» и екатеринбургский «Урал». В составе сборной России защитник провел 29 матчей.
Выступая за «Зенит», Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.