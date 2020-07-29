Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Рома
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
13:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Срок действия соглашения между сине-бело-голубыми и сербом подошел к концу.

Иванович присоединился к «Зениту» в начале 2017 года. В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В прошедшем сезоне на счету 36-летнего Ивановича 4 гола в 35 матчах. Ранее сообщалось, что в заключении контракта с ним заинтересован «Эвертон».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Шипулин отправил семью на отдых. Все заболели коронавирусом
«В трезвом состоянии человек такую ересь нести не будет». Брат Исмаилова — о словах Емельяненко
«Динамо»: Курс на омоложение. Прорвались в еврокубки, но рискуют
НХЛ вернулась, а Малкин сразу провалился — подарил гол сопернику
«Динамо» сделало предложение Кокорину
Тайсон заявил о готовности «надрать зад» Макгрегору
Россиянин сыграл впервые за полгода и забил на 33-й секунде
Футболист Олег Шатов покинул «Зенит»
Газзаев считает, что главный тренер унизил игроков «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь