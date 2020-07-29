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14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Широков прокомментировал информацию о назначении на пост гендиректора «Химок»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может стать генеральным директором «Химок» вместо Василия Иванова.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Я в «Химках»? Там же вроде есть гендиректор… Его уволили? Не знаю. Хм. В первый раз такое слышу… Да уж. Если бы хотели, думаю, мне бы позвонили уже, — сказал Широков. (Виталий Айрапетов).

По итогам сезона-2019/20 «Химки» заняли второе место в ФНЛ и получили путевку в премьер-лигу, а также дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1). Участие подмосковного клуба в премьер-лиге в сезоне-2020/21 было под вопросом, однако незадолго до матча с «Зенитом» стало известно, что химчане заявятся для участия в РПЛ на следующий сезон.

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