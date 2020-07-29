Роман Широков прокомментировал информацию о назначении на пост гендиректора «Химок»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может стать генеральным директором «Химок» вместо Василия Иванова.
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может стать генеральным директором «Химок» вместо Василия Иванова.
— Я в «Химках»? Там же вроде есть гендиректор… Его уволили? Не знаю. Хм. В первый раз такое слышу… Да уж. Если бы хотели, думаю, мне бы позвонили уже, — сказал Широков. (Виталий Айрапетов).
По итогам сезона-2019/20 «Химки» заняли второе место в ФНЛ и получили путевку в