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14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо»: курс на омоложение. Прорвались в еврокубки, но пошли на риск

Константин Алексеев — об итогах сезона для бело-голубых.

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Исторический сезон

Минувший сезон для «Динамо» вышел историческим. Впервые за почти сто лет существования бело-голубые не имели отношения к силовым органам. «Банковские» периоды случались и раньше (например, всплеск при Сергее Силкине), но всегда блокирующий пакет акций находился в руках у тех, кого в прессе называли «динамовские генералы».

И только в апреле 2019-го года полный контроль перешел к ВТБ. Чуть раньше глава банка Андрей Костин объяснял в интервью «Интерфаксу»: «Я подумываю о том, чтобы взять ответственность на себя за этот клуб. И уже сказать: “Так, все, хорош. Если мы деньги платим, то мы попробуем сами этот проект реализовать”. Не получится — значит, не получится, тогда уж точно надо оттуда уходить. Но может быть, и получится, потому что до этого мы, хотя формально и присутствовали, но никогда не претендовали на реальное участие в принятии решений».

Пришедшие руководители с ходу взяли быка за рога — поставили задачу по выходу в еврокубки. Что ж, они оказались на грани провала, но все завершилось успешно.

И выход в Лигу Европы — серьезное достижение, учитывая, что новые начальники брали с места в карьер, а сколотить команду требовалось в кратчайшие сроки.

В цейтноте шли и поиски спортивного директора. Остановились на кандидатуре Романа Орещука, который имел давние дружеские отношения с главным тренером Дмитрием Хохловым. Это предотвратило противоречия, способствовало быстрому принятию решений, в чем виделась логика, однако не уберегло от ошибок.

В «Динамо» пришло 12 новичков общей стоимостью 33,7 миллиона евро (по transfermarkt.de): Паршивлюк, Ордец, Калинин (0,5), Плиев (1,2), Каборе, Нойштедтер, Хильемарк (0,5 за аренду), Шиманьски (5,5), Нжи (6,0), Филипп (20), Шейдаев и Игбун (аренда).

Ожидания после ковровых закупок были велики, а результаты получались плачевные. Не успел начаться сезон, как пошли слухи о возможном приходе Массимо Карреры или Курбана Бердыева. Однако на самом деле поиска сменщика для Хохлова не велось. Тренеру сразу пообещали: сначала мы дадим тебе футболистов, а потом уже станем спрашивать. Учитывая, что поиск новичков затянулся, а забивного нападающего ждали до последнего дня заявок (но так и не дождались), то и Дмитрия Валерьевича до сентября никто не трогал.

Так что после домашнего поражения от «Сочи», когда тренер на пресс-конференции сказал «у меня не получилось, скоро все узнаете», запасного варианта на руках у руководителей не оказалось. Хохлова уговорили остаться, что привело еще к трем поражениям, одно из которых — в Кубке России от «Луча».

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С 15-го места на 6-е

Это была низшая точка падения. 15-е место после 12 туров, всего 10 очков на счету, 15 баллов отставания от пятого места. Нашелся бы тогда хоть один сумасшедший, который предсказал бы «Динамо» выход в еврокубки по итогам сезона? А вот о вылете в ФНЛ говорили в полный голос.

Поэтому главному тренеру дубля Кириллу Новикову пришлось крепко задуматься, когда поступило предложение временно встать у руля основы. Его можно понять: бело-голубые проиграли четыре матча подряд, а до зимней паузы пять из семи игр предстояло провести с лидерами — «Краснодаром», ЦСКА, «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».

38-летний тренер мог начать карьеру на высшем уровне и тут же ее бесславно закончить. Еще и вписать черную страницу в историю родного клуба. Но отец Александр Новиков — рекордсмен бело-голубых по числу матчей — развеял сомнения: «Давай, пробуй, у тебя все получится. Такой шанс предоставляется раз в жизни, ты должен им воспользоваться. Опыт есть, желание есть, вперед».

Новиков шансом действительно воспользовался.

Команда тут же выдала шестиматчевую беспроигрышную серию, которая включала победы над ЦСКА, «Ростовом», «Локомотивом» и «Рубином» в Казани.

Весной удачное выступление продолжилось, так что пауза из-за коронавируса застала команду на шестом месте, дающем путевку в Лигу Европы.

И даже возобновление сезона, а также глобальные проблемы с составом из-за ковида, болезней и травм не выбили динамовцев из седла. В премьер-лиге дебютировали дублеры Карапузов, Школик, Данилин. Но и с молодежью Новиков одержал на финише три важные победы — над «Крыльями», «Уфой» и «Краснодаром», за тур до финиша обеспечив себе шестую строчку. А победа «Зенита» в Кубке принесла бело-голубым путевку в Лигу Европы.

Требовательные динамовские болельщики, правда, не восторгались качеством игры, однако после пандемии ярким футболом не мог похвастать никто. Слишком короткий период подготовки после длительной паузы.

На первом месте у «Динамо» был результат, с этой задачей молодой тренер справился на «пять с плюсом». Новиков возглавлял команду 18 туров. Если составить таблицу за это время, то «Динамо» в ней делит второе место с «Локомотивом» — по 31 очку, далее «Краснодар» — 26.

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Костин, Соловьев, Гафин

Впрочем, не стоит забывать и о заслугах руководителей. Председателем совета директоров клуба в апреле 2019-го года стал Юрий Соловьев — первый вице-президент банка ВТБ. Первые три месяца он руководил в основном из офиса, а с сентября начал встречаться с командой, ездить на выездные матчи. Уверен, это стало большим подспорьем в плане понимания футбольных процессов. Более значительную роль с осени стал играть и советник Соловьева, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин, который находился в постоянном контакте с главным тренером, а с зимы и с новым спортивным директором Желько Бувачем.

Но самое любопытное — интерес к футболу начал проявлять Андрей Костин. После ухода Дмитрия Хохлова глава ВТБ принял у себя Кирилла Новикова. Это было нечто новое. До этого тренеры не удостаивались аудиенции в столь высоком кабинете, а здесь шла речь о молодом специалисте, которого многие считали временной фигурой — пока не найдут маститого наставника.

Если за предыдущие 13 лет вложения средств банка в «Динамо» Костин лишь однажды побывал на стадионе — в 2009-м году на матче Лиги чемпионов против «Селтика». То теперь после дебюта Новикова в игре с «Краснодаром» (1:1) он даже пришел в раздевалку.

В общем, внимание к бело-голубым возросло, что дало результат.

Что касается Орещука, то он в октябре ушел вслед за Хохловым. Из двенадцати летних трансферов в итоге крепкими игроками стартового состава стали четверо — Ордец, Паршивлюк, Шиманьски и Филипп. При этом и от немца, купленного за 20 миллионов евро, ожидали большего, и поляк при всей своей активности и неутомимости записал на свой счет лишь 4 балла по системе «гол+пас» (1+3). Остальные же выходили на замену, осели в запасе или вообще оказались ненужными уже через полгода — с Шейдаевым разорвали контракт, а Калинина отдали в аренду.

Зимние трансферы в этом плане оказались куда удачнее. Благо, увеличивать глубину состава больше не требовалось, можно было укрепляться точечно. Команду пополнили два российских футболиста, которые пришлись ко двору — Комличенко и Скопинцев.

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Омоложение

Форвард, правда, забивший в 11 матчах один гол с игры, подвергался критике со стороны болельщиков после возобновления сезона. Но поклонникам «Динамо» не стоит забывать, что в июне Николай перенес воспаление легких. Без коронавируса — Комличенко сдал кучу тестов, но все равно вся подготовка пошла коту под хвост. Играть пришлось с листа, а потом матчи пошли через два дня на третий.

Ему дать бы передышку, но это было сложно — Нжи подхватил COVID-19, а Игбун заменял на фланге другого пострадавшего от вируса — Шиманьски. В итоге пришлось бросать в бой совсем необстрелянного дублера Данилина.

На финише Новикову постоянно приходилось кроить состав. Тем большее удивление вызвало решение бело-голубых расстаться со всеми семерыми игроками, у которых заканчивались контракты — Рыковым, Юсуповым, Нойштедтером, Сосниным, Хильемарком, Жоаузинью и Панченко.

Один из ведущих российских специалистов, с которым мы обсуждали тему, считает большим риском расставание с таким большим числом лидеров коллектива. Тем более в условиях плотного календаря и с учетом выхода в еврокубки. Все-таки Рыков и Панченко были вице-капитанами, Соснин — душой компании, заметную роль играли и все остальные.

Впрочем, в «Динамо» уверены в принятом курсе на омоложение. При этом даже сейчас в команде 20 человек основы — практически по два футболиста на каждую позицию. Дыра зияет лишь в центре полузащиты, где остались Каборе и молодой Школик. Но именно туда планируется приобретение новичков, первым из которых должен стать Фомин из «Уфы».

Еще зимой Бувач отмечал перспективную динамовскую молодежь. В этом позиции бывшего помощника Юргена Клоппа и Новикова совпадают. До перехода в основу тренер одержал десять побед подряд с динамовскими дублерами, он их возможности знает прекрасно. Теперь у резервистов куда больше шансов заявлять о себе в полный голос.

Посмотрим, к чему это приведет. Конкуренция-то за место в пятерке в РПЛ ожидается жаркая.

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