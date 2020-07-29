Сергей Юран останется главным тренером «Химок»

Источник: РИА "Новости"

Ранее появлялась информация, согласно которой специалист, при котором «Химки» поднялись в Российскую Премьер-Лигу, мог покинуть команду ещё до старта нового сезона.

«Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон “Химки” идут с ним», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Химки» по итогам досрочно завершённого сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и, несмотря на проблемы с финансированием, в следующей кампании всё-таки выступят в Российской Премьер-Лиге.

Ранее стало известно, что пост генерального директора клуба покинул Василий Иванов.