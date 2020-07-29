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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Юран останется главным тренером «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее появлялась информация, согласно которой специалист, при котором «Химки» поднялись в Российскую Премьер-Лигу, мог покинуть команду ещё до старта нового сезона.

«Сергей Юран, конечно, остаётся, в новый сезон “Химки” идут с ним», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Химки» по итогам досрочно завершённого сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и, несмотря на проблемы с финансированием, в следующей кампании всё-таки выступят в Российской Премьер-Лиге.

Ранее стало известно, что пост генерального директора клуба покинул Василий Иванов.

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