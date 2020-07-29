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16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава совета директоров «Локо»: Подписание Кокорина? Виртуальный мир не связан с реальностью

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, может ли форвард Александр Кокорин перейти в его команду.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Правда, что сегодня состоялось заседание траснферного комитета «Локомотива»? Принято ли решение по Кокорину?

— Я вам официально заявляю. В виртуальном мире считается, что проходят различные виртуальные мероприятия. И на них обсуждаются различные виртуальные сделки. К сожалению, с реальной действительностью виртуальный мир не связан. Точка.

— Можно все-таки уточнить. Кокорин окажется в «Локомотиве»?

— Да откуда люди берут информацию? Я уже все вам сказал.

— Его кандидатура не обсуждалась?

— Ну не хочется комментировать все то, что кто-то там придумал…

— Но со стороны подписание «Локомотивом» Кокорина выглядит логично.

— Да все логично. Особенно информация о том, что мы предлагаем 4 миллиона в качестве подписного бонуса…

— А это не так?

— Да я уже вам все прокомментировал. Разве кто-то в «Локомотиве» может что-то такое исполнить? (Виталий Айрапетов).

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