«Ротор» предупредил болельщиков о мошенниках
В Сети появились аферисты, которые продают фальшивые билеты на футбольные матчи.
В Сети появились аферисты, которые продают фальшивые билеты на футбольные матчи.
Так, на нескольких сайтах, стилизованных под бренд «сине-голубых», сегодня появились предложения купить билеты, цена на которые достигала 15 тысяч рублей. После оплаты их обещали доставить домой покупателю до 6 августа.
— Не дайте мошенникам обмануть себя, — передает
Отметим, волгоградские футболисты начнут чемпионат домашней игрой с действующим чемпионом страны.