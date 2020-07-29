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16:58 (мск), источник: МК.RU Волгоград

«Ротор» предупредил болельщиков о мошенниках

В Сети появились аферисты, которые продают фальшивые билеты на футбольные матчи.

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Источник: МК.RU Волгоград

Пресс-служба волгоградского СК «Ротор» сообщила об участившихся случаях мошенничества. В интернете появилось несколько ресурсов, которые от имени клуба продают билеты на предстоящий матч «Ротор» — «Зенит».

Так, на нескольких сайтах, стилизованных под бренд «сине-голубых», сегодня появились предложения купить билеты, цена на которые достигала 15 тысяч рублей. После оплаты их обещали доставить домой покупателю до 6 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Не дайте мошенникам обмануть себя, — передает пресс-служба СК «Ротор». — В ближайшие дни на официальных страницах клуба будет опубликована информация о старте продаж билетов и абонементов.

Отметим, волгоградские футболисты начнут чемпионат домашней игрой с действующим чемпионом страны. 8—11 августа на родном поле «Ротор» встретится с «Зенитом». Позже будет принято решение о допуске болельщиков на стадион.

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