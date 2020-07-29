«Ротор» предупредил болельщиков о мошенниках

Источник: МК.RU Волгоград

Пресс-служба волгоградского СК «Ротор» сообщила об участившихся случаях мошенничества. В интернете появилось несколько ресурсов, которые от имени клуба продают билеты на предстоящий матч «Ротор» — «Зенит».

Так, на нескольких сайтах, стилизованных под бренд «сине-голубых», сегодня появились предложения купить билеты, цена на которые достигала 15 тысяч рублей. После оплаты их обещали доставить домой покупателю до 6 августа.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eab7551d8e038c162d5f" data-vnd="eab7551d8e038c162d5f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eab7551d8e038c162d5f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не дайте мошенникам обмануть себя, — передает пресс-служба СК «Ротор». — В ближайшие дни на официальных страницах клуба будет опубликована информация о старте продаж билетов и абонементов.