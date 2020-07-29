Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Брешиа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Рома
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» приостановила тренировки из-за положительного теста на COVID-19

«Севилья» временно приостановила тренировки из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов команды, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Наверх
Источник: AP 2020

Имя заболевшего не называется. Отмечается, что он здоров, изолирован дома, болезнь протекает бессимптомно.

В связи с данной ситуацией в «Севилье» были проведены две новые волны тестирования. По итогам первой все тесты оказались отрицательными. Результаты второго этапа тестирования станут известны в четверг. Если результаты также будут отрицательными, «Севилья» планирует возобновить тренировки.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Медведева рассказала о первой любви
«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Зенита»
Фергюсон захотел боя с Макгрегором
Brand Finance: «Реал» остался самым дорогим футбольным брендом
Клуб АПЛ подаст в суд на Hawk-Eye. Он обвиняет систему в вылете
Россиянин признан болельщиками «Рейнджерс» лучшим игроком сезона
Плющенко: Трусова — лидер группы, но другие хотят ее опередить
Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь