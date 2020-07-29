«Севилья» приостановила тренировки из-за положительного теста на COVID-19

Имя заболевшего не называется. Отмечается, что он здоров, изолирован дома, болезнь протекает бессимптомно.

В связи с данной ситуацией в «Севилье» были проведены две новые волны тестирования. По итогам первой все тесты оказались отрицательными. Результаты второго этапа тестирования станут известны в четверг. Если результаты также будут отрицательными, «Севилья» планирует возобновить тренировки.