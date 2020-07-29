«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Зенита» Шатовым
ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Олегом Шатовым. Об этом сообщает
ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Олегом Шатовым. Об этом сообщает
Соглашение между 30-летним футболистом и «Рубином» рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.
Ранее Шатов выступал за «Зенит». В среду
В составе петербургского клуба Шатов провел 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны.
Шатов начал профессиональную карьеру в
Полузащитник провел 28 игр в составе сборной России и отметился двумя голами. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.