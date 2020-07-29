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17:22 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Зенита» Шатовым

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с российским полузащитником Олегом Шатовым. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

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Соглашение между 30-летним футболистом и «Рубином» рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

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Ранее Шатов выступал за «Зенит». В среду пресс-служба санкт-петербургского клуба сообщила о том, что игрок покидает команду в связи с истечением контракта.

Российская Премьер-Лига

В составе петербургского клуба Шатов провел 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны.

Зенит (Санкт-Петербург)

Шатов начал профессиональную карьеру в мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара». В 2007-м стал игроком екатеринбургского «Урала», в составе которого провел более 127 матчей и был признан лучшим игроком команды по итогам 2010 года. В 2012-м он перешел в махачкалинский «Анжи», где выиграл бронзовые медали чемпионата России. В 2018 году на правах аренды выступал за «Краснодар».

Полузащитник провел 28 игр в составе сборной России и отметился двумя голами. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

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