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18:25 (мск), источник: ТАСС

Футболист Смольников подписал контракт с «Краснодаром»

ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года. Футболист с 2012 по 2013 год уже выступал за «Краснодар».

Во время загрузки произошла ошибка.

В среду петербургский «Зенит» объявил об уходе Смольникова. В клубе он выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

Краснодар (Краснодар)

Помимо «Зенита» Смольников выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Ростов», сочинскую «Жемчужину», «Читу» и екатеринбургский «Урал». В составе сборной России защитник провел 29 матчей.

Зенит (Санкт-Петербург)

Выступая за «Зенит», Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

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