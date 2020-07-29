Футболист Смольников подписал контракт с «Краснодаром»
ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщает
ТАСС, 29 июля. Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в футбольном клубе «Краснодар». Об этом сообщает
Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года. Футболист с 2012 по 2013 год уже выступал за «Краснодар».
В среду петербургский «Зенит» объявил об уходе Смольникова. В клубе он выступал с 2013 года, проведя в общей сложности 198 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
Помимо «Зенита» Смольников выступал за московские «Торпедо» и «Локомотив», «Ростов», сочинскую «Жемчужину», «Читу» и екатеринбургский «Урал». В составе сборной России защитник провел 29 матчей.
Выступая за «Зенит», Смольников стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.