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18:57 (мск), источник: ТАСС

Футболист Смолов начал подготовку к новому сезону с «Локомотивом»

ТАСС, 29 июля. Нападающий сборной России Федор Смолов вернулся в московский «Локомотив» из испанской «Сельты», где находился на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

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«Сельта» арендовала Смолова в январе до конца сезона. Сообщается, что в среду Смолов вместе с группой молодых футболистов «Локомотива» присоединился к основному составу на базе клуба в Баковке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив (Москва)

В завершившемся сезоне 30-летний Смолов принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил по голу в ворота «Реала» и «Барселоны» (оба матча завершились со счетом 2:2). В первой части сезона в составе «Локомотива» он сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса.

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