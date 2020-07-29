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19:44 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» подписал контракт с самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб «Локомотив» заключил контракт с 18-летним полузащитником из Узбекистана Жасуром Жалолиддиновым. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Соглашение между «Локомотивом» и игроком рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать под 23-м номером.

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«Конечно, я уже многое знаю о “Локомотиве”, — отметил Жалолиддинов. — Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность, когда начинается матч, волнение проходит».

Локомотив (Москва)

Жалолиддинов является воспитанником узбекского «Бунедкора». Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана, дебютировав в составе взрослой команды из Ташкента в возрасте 16 лет и 80 дней. В общей сложности за «Бунедкор» Жалолиддинов провел 32 матча, в которых забил три мяча и столько же раз ассистировал партнерам. Полузащитник имеет на счету один матч в составе сборной Узбекистана. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Жалолиддинова в €450 тыс.

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