«Локомотив» подписал контракт с самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана

Соглашение между «Локомотивом» и игроком рассчитано на пять лет. Футболист будет выступать под 23-м номером.

«Конечно, я уже многое знаю о “Локомотиве”, — отметил Жалолиддинов. — Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде. Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность, когда начинается матч, волнение проходит».

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