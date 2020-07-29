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20:37 (мск), источник: ТАСС

Кикнадзе раскритиковал календарь «Локомотива» из-за большого количества матчей в августе

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Календарь футбольного клуба «Локомотив» в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в августе противоречит требованиям о защите здоровья игроков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

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Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа. 28 июля РПЛ опубликовала проект календаря на сезон. В шести турах до перерыва на сентябрьские матчи сборных соперниками «Локомотива» станут «Рубин» (8—11 августа), «Краснодар» (14—17 августа), «Урал» (21—24 августа), «Спартак» (21—24 августа), «Ахмат» (25—27 августа) и «Зенит» (28—30 августа).

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив (Москва)
Российская Премьер-Лига

«Основные вопросы связаны с расписанием в августе. Поскольку мы попали в суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь матчей за 32 дня, которые мы провели, доигрывая чемпионат, — сказал Кикнадзе. — У нас в уставе записано, что клуб обязан беспокоиться о защите здоровья игроков. На наш взгляд, такой календарь напрямую противоречит этому требованию. Все наши попытки каким-то образом разгрузить август и перенести матчи на сентябрь, к сожалению, пока успехом не увенчались».

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«К матчам еврокубков команды должны подходить в состоянии готовности. На это реагируют в Европе — рассматривают самые разные варианты того, как помочь клубам. У нас пока преодолеть эту стену непонимания не получается», — добавил гендиректор «Локомотива».

4 июля коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил ТАСС, что матч за Суперкубок России может пройти зимой 2020 года за рубежом. «Изначально был декабрь, потом практически без обсуждения было принято решение о переносе суперкубка на лето, в результате которого сложилась ситуация, в которой мы находимся, она напряженная. С нашей стороны могут быть самые разные варианты, направленные на уменьшение нагрузки на спортсменов, включая ведущих игроков, представляющих клуб в сборной России», — подчеркнул собеседник агентства.

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