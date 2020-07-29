Кикнадзе раскритиковал календарь «Локомотива» из-за большого количества матчей в августе

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Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится 7 августа. 28 июля РПЛ опубликовала проект календаря на сезон. В шести турах до перерыва на сентябрьские матчи сборных соперниками «Локомотива» станут «Рубин» ( 8—11 августа ), «Краснодар» ( 14—17 августа ), «Урал» ( 21—24 августа ), «Спартак» ( 21—24 августа ), «Ахмат» ( 25—27 августа ) и «Зенит» ( 28—30 августа ).

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«Основные вопросы связаны с расписанием в августе. Поскольку мы попали в суперкубок, нам предстоит сыграть семь матчей за 21 день, что является еще более напряженным графиком, чем восемь матчей за 32 дня, которые мы провели, доигрывая чемпионат, — сказал Кикнадзе. — У нас в уставе записано, что клуб обязан беспокоиться о защите здоровья игроков. На наш взгляд, такой календарь напрямую противоречит этому требованию. Все наши попытки каким-то образом разгрузить август и перенести матчи на сентябрь, к сожалению, пока успехом не увенчались».

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«К матчам еврокубков команды должны подходить в состоянии готовности. На это реагируют в Европе — рассматривают самые разные варианты того, как помочь клубам. У нас пока преодолеть эту стену непонимания не получается», — добавил гендиректор «Локомотива».