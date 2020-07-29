Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Ювентус
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Рома
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Брешиа
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
50
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
СПАЛ
30
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
20:53 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» продлил контракты с Эдером, Рыбусом и Игнатьевым

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб «Локомотив» продлил контракты с нападающим Эдером, защитниками Мацеем Рыбусом и Владиславом Игнатьевым, а также голкипером Антоном Коченковым. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Наверх

Подробности новых соглашений не уточняются. Все четверо, играя за «Локомотив», становились чемпионами России, а также обладателями Кубка и Суперкубка России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эдер выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. За это время 32-летний португальский форвард принял участие в 93 матчах в составе московской команды, забив 13 мячей и отдав четыре голевые передачи. Выступая за сборную Португалии, форвард стал чемпионом Европы 2016 года, забив победный мяч в финале турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Рубыса, который перешел в «Локомотив» летом 2017 года, 73 матча в составе российской команды, в которых 30-летний поляк забил два мяча и пять раз ассистировал партнерам. Игнатьев является игроком «Локомотива» с января 2016 года. В общей сложности 33-летний футболист провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 23 голевые передачи.

Локомотив (Москва)

Коченков стал игроком «Локомотива» в декабре 2016 года. С того момента 33-летний голкипер провел в составе московского клуба 21 матч.

По итогам прошедшего сезона «Локомотив» занял второе место в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) и квалифицировался в групповую стадию Лиги чемпионов следующего сезона. Новый сезон российского чемпионата начнется 8 августа. Днем ранее «Локомотив» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Читайте также
 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Месси связывают с «Интером». Что за этим стоит
Кучеров выстрелил как из пушки, Бобровский среагировать не смог
Экс-игрок «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»
«Реал» и «Барселона» выдохнули. Смолов вернулся в Россию
Россиянин признан болельщиками «Рейнджерс» лучшим игроком сезона
СМИ сообщили о переходе форварда «Сан-Лоренсо» в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь