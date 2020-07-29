«Локомотив» продлил контракты с Эдером, Рыбусом и Игнатьевым

Подробности новых соглашений не уточняются. Все четверо, играя за «Локомотив», становились чемпионами России, а также обладателями Кубка и Суперкубка России.
Эдер выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. За это время 32-летний португальский форвард принял участие в 93 матчах в составе московской команды, забив 13 мячей и отдав четыре голевые передачи. Выступая за сборную Португалии, форвард стал чемпионом Европы 2016 года, забив победный мяч в финале турнира.
На счету Рубыса, который перешел в «Локомотив» летом 2017 года, 73 матча в составе российской команды, в которых 30-летний поляк забил два мяча и пять раз ассистировал партнерам. Игнатьев является игроком «Локомотива» с января 2016 года. В общей сложности 33-летний футболист провел за московский клуб 173 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 23 голевые передачи.
Коченков стал игроком «Локомотива» в декабре 2016 года. С того момента 33-летний голкипер провел в составе московского клуба 21 матч.
По итогам прошедшего сезона «Локомотив» занял второе место в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) и квалифицировался в групповую стадию Лиги чемпионов следующего сезона. Новый сезон российского чемпионата начнется 8 августа. Днем ранее «Локомотив» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России.