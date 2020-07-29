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21:21 (мск), источник: ТАСС

Футболист Коломейцев завершил спортивную карьеру в 31 год

ТАСС, 29 июля. Футболист Александр Коломейцев покинул московский «Локомотив» и завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Летом 2018 года Коломейцев получил травму, из-за которой не провел ни одного матча в сезоне-2018/19. Впервые после травмы он появился на поле 6 июля 2019 года в матче за Суперкубок России против санкт-петербургского «Зенита» (3:2), выйдя на замену в компенсированное ко второму тайму время.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив (Москва)

Коломейцев выступал за «Локомотив» с лета 2015 года, за это время он провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с клубом он становился чемпионом России, дважды победителем Кубка и один раз Суперкубка России.

В разное время он играл за столичные «Торпедо», «Спортакадемклуб», «Москву», а также пермский «Амкар».

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