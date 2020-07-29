Футболист Коломейцев завершил спортивную карьеру в 31 год
ТАСС, 29 июля. Футболист Александр Коломейцев покинул московский «Локомотив» и завершил карьеру. Об этом сообщает
ТАСС, 29 июля. Футболист Александр Коломейцев покинул московский «Локомотив» и завершил карьеру. Об этом сообщает
Летом 2018 года Коломейцев получил травму,
Коломейцев выступал за «Локомотив» с лета 2015 года, за это время он провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с клубом он становился чемпионом России, дважды победителем Кубка и один раз Суперкубка России.
В разное время он играл за столичные «Торпедо», «Спортакадемклуб», «Москву», а также пермский «Амкар».