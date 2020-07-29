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29 июля, источник: Sport24

«Локомотив» может сыграть с «Зенитом» за Суперкубок вторым составом. Все из-за плотного графика

А что же будет с «Локо», когда начнется Лига чемпионов?

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Источник: РИА "Новости"

Пока все гадали, в каком же клубе продолжит карьеру Александр Кокорин, в информационное пространство прорвался председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Он допустил, что в матче за Суперкубок, в котором железнодорожникам предстоит сыграть с «Зенитом», его команда может поберечь основных футболистов.

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Локомотив (Москва)

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день с учетом Суперкубка — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», — сказал Мещеряков.

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Попытаемся разобраться, и правда ли у «Локомотива» такие проблемы с календарем, что придется нарушать спортивный принцип. И начнем с того, что Мещеряков ошибся, у «Локо» будет 23 дня, а не 21.

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Пока доподлинно известны лишь даты матча за Суперкубок (7 августа) и первого тура, где «Локо» сыграет с «Рубином» (11 августа). Между матчами три полных дня. Команда, которая ежегодно играет в еврокубках, к такому графику, по идее, должна быть привыкшей. Плюс, в отличие от «Зенита», на Суперкубок «Локомотиву» никуда не надо лететь.

Дальше следует неделя перерыва. Достаточно времени, чтобы восстановиться после двух матчей, сыгранных за пять дней. После этого и правда будет серия из пяти матчей за 15−16 дней. И да, три из них будут против топ-соперников — «Краснодара», «Спартака» и «Зенита». Плюс «Урал» и «Ахмат». Но из этих пяти игр четыре будут в Москве — лететь никуда не надо.

К тому же, стартовый отрезок — далеко не самый жесткий в первой части сезона. Сразу после октябрьского перерыва на сборные «Локо» предстоит сыграть те же семь матчей, но уже не за 23 дня, а за 22.

И этот отрезок будет включать в себя три матча Лиги чемпионов, выезд в Сочи и дерби с «Динамо». На какие-то из этих матчей тоже выйдет второй состав?

Зенит (Санкт-Петербург)

17—19 октября — «Уфа» (дома)
20—21 октября — ЛЧ
23—26 октября — «Ротор» (дома)
27—28 октября — ЛЧ
30 октября-2 ноября «Сочи» (выезд)
3—4 ноября — ЛЧ
6—8 ноября — «Динамо» (выезд).

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А потом снова перерыв на сборные. И снова сложный отрезок:

21—23 ноября — «Арсенал» (дома)
24—25 ноября — ЛЧ
27—30 ноября — «Ахмат» (выезд)
1—2 декабря — ЛЧ
4—7 декабря — «Рубин» (дома)
8—9 декабря — ЛЧ
11—14 декабря — «Краснодар» (выезд).

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Снова семь матчей. И снова три лигочемпионских. В которых будет решаться судьба путевки в евровесну. И чемпионат подойдет уже к той стадии, когда терять очки будет опасно, если претендуешь на высокие места. Вторым составом сыграть уже не получится.

А весной еще добавится Кубок. А если «Локо» пройдет в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы — еще дополнительные матчи.

Конечно, если сравнивать с предыдущими сезонами Премьер-лиги, нынешний и правда получается насыщенным.

Понятно, по какой причине. Но не клубы ли постоянно говорят о том, что для того, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, нужно играть в европейском графике? И не клубы ли регулярно обсуждают расширение лиги до 18 команд?

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Но когда такой график становится реальностью, почему-то начинаются разговоры о том, чтобы играть вторым составом. «Ливерпуль» в прошлом году играл Кубок лиги даже не вторым, а третьим составом. Но это случилось из-за того, что матч наложился на игру клубного чемпионата мира. И перенести возможности не было. Но у «Локо» такой проблемы нет.

Нет, конечно, в Санкт-Петербурге, кажется, никто не будет возражать, если «Локо» не сыграет всеми сильнейшими. Но будет это не по-спортивному.

Владимир Колос

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