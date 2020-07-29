«Локомотив» может сыграть с «Зенитом» за Суперкубок вторым составом. Все из-за плотного графика
А что же будет с «Локо», когда начнется Лига чемпионов?
А что же будет с «Локо», когда начнется Лига чемпионов?
Пока все гадали, в каком же клубе продолжит карьеру Александр Кокорин, в информационное пространство прорвался председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Он допустил, что в матче за Суперкубок, в котором железнодорожникам предстоит сыграть с «Зенитом», его команда может поберечь основных футболистов.
«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день с учетом Суперкубка — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь
Попытаемся разобраться, и правда ли у «Локомотива» такие проблемы с календарем, что придется нарушать спортивный принцип. И начнем с того, что Мещеряков ошибся, у «Локо» будет 23 дня, а не 21.
Пока доподлинно известны лишь даты матча за Суперкубок (7 августа) и первого тура, где «Локо» сыграет с «Рубином» (11 августа). Между матчами три полных дня. Команда, которая ежегодно играет в еврокубках, к такому графику, по идее, должна быть привыкшей. Плюс, в отличие от «Зенита», на Суперкубок «Локомотиву» никуда не надо лететь.
Дальше следует неделя перерыва. Достаточно времени, чтобы восстановиться после двух матчей, сыгранных за пять дней. После этого и правда будет серия из пяти матчей за 15−16 дней. И да, три из них будут против
И этот отрезок будет включать в себя три матча Лиги чемпионов, выезд в Сочи и дерби с «Динамо». На
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30 октября-2 ноября «Сочи» (выезд)
А потом снова перерыв на сборные. И снова сложный отрезок:
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Снова семь матчей. И снова три лигочемпионских. В которых будет решаться судьба путевки в евровесну. И чемпионат подойдет уже к той стадии, когда терять очки будет опасно, если претендуешь на высокие места. Вторым составом сыграть уже не получится.
А весной еще добавится Кубок. А если «Локо» пройдет в
Конечно, если сравнивать с предыдущими сезонами
Понятно, по какой причине. Но не клубы ли постоянно говорят о том, что для того, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, нужно играть в европейском графике? И не клубы ли регулярно обсуждают расширение лиги до 18 команд?
Но когда такой график становится реальностью,
Нет, конечно, в
Владимир Колос