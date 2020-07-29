«Локомотив» может сыграть с «Зенитом» за Суперкубок вторым составом. Все из-за плотного графика

Источник: РИА "Новости"

Пока все гадали, в каком же клубе продолжит карьеру Александр Кокорин, в информационное пространство прорвался председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Он допустил, что в матче за Суперкубок, в котором железнодорожникам предстоит сыграть с «Зенитом», его команда может поберечь основных футболистов.

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Локомотив (Москва) Все о команде

«Календарь, мягко говоря, странный. На мой взгляд, семь игр за 21 день с учетом Суперкубка — это явный перебор. Мы, конечно, будем готовиться к этой игре, но последующий график матчей точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм. Календарь волей-неволей подталкивает нас к тому, чтобы держать в уме вариант, при котором будем играть вторым составом. Безусловно, Суперкубок — важный трофей, но после него у нас шесть не менее важных игр», — сказал Мещеряков.

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Попытаемся разобраться, и правда ли у «Локомотива» такие проблемы с календарем, что придется нарушать спортивный принцип. И начнем с того, что Мещеряков ошибся, у «Локо» будет 23 дня, а не 21.

Пока доподлинно известны лишь даты матча за Суперкубок (7 августа) и первого тура, где «Локо» сыграет с «Рубином» (11 августа). Между матчами три полных дня. Команда, которая ежегодно играет в еврокубках, к такому графику, по идее, должна быть привыкшей. Плюс, в отличие от «Зенита», на Суперкубок «Локомотиву» никуда не надо лететь.

Дальше следует неделя перерыва. Достаточно времени, чтобы восстановиться после двух матчей, сыгранных за пять дней. После этого и правда будет серия из пяти матчей за 15−16 дней. И да, три из них будут против топ-соперников — «Краснодара», «Спартака» и «Зенита». Плюс «Урал» и «Ахмат». Но из этих пяти игр четыре будут в Москве — лететь никуда не надо.

К тому же, стартовый отрезок — далеко не самый жесткий в первой части сезона. Сразу после октябрьского перерыва на сборные «Локо» предстоит сыграть те же семь матчей, но уже не за 23 дня, а за 22.

И этот отрезок будет включать в себя три матча Лиги чемпионов, выезд в Сочи и дерби с «Динамо». На какие-то из этих матчей тоже выйдет второй состав?

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

1 7—19 октября — «Уфа» (дома)

20—21 октября — ЛЧ

23—26 октября — «Ротор» (дома)

27—28 октября — ЛЧ

30 октября-2 ноября «Сочи» (выезд)

3—4 ноября — ЛЧ

6—8 ноября — «Динамо» (выезд).

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC9MRiTqyGw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-22T19:29:11+00:00">22 Июл 2020 в 12:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А потом снова перерыв на сборные. И снова сложный отрезок:

2 1—23 ноября — «Арсенал» (дома)

24—25 ноября — ЛЧ

27—30 ноября — «Ахмат» (выезд)

1—2 декабря — ЛЧ

4—7 декабря — «Рубин» (дома)

8—9 декабря — ЛЧ

11—14 декабря — «Краснодар» (выезд).

Снова семь матчей. И снова три лигочемпионских. В которых будет решаться судьба путевки в евровесну. И чемпионат подойдет уже к той стадии, когда терять очки будет опасно, если претендуешь на высокие места. Вторым составом сыграть уже не получится.

А весной еще добавится Кубок. А если «Локо» пройдет в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы — еще дополнительные матчи.

Конечно, если сравнивать с предыдущими сезонами Премьер-лиги, нынешний и правда получается насыщенным.

Понятно, по какой причине. Но не клубы ли постоянно говорят о том, что для того, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, нужно играть в европейском графике? И не клубы ли регулярно обсуждают расширение лиги до 18 команд?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC3U3RnqEL0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC3U3RnqEL0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC3U3RnqEL0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-20T12:48:48+00:00">20 Июл 2020 в 5:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но когда такой график становится реальностью, почему-то начинаются разговоры о том, чтобы играть вторым составом. «Ливерпуль» в прошлом году играл Кубок лиги даже не вторым, а третьим составом. Но это случилось из-за того, что матч наложился на игру клубного чемпионата мира. И перенести возможности не было. Но у «Локо» такой проблемы нет.

Нет, конечно, в Санкт-Петербурге, кажется, никто не будет возражать, если «Локо» не сыграет всеми сильнейшими. Но будет это не по-спортивному.