«Зенит» объявил о подписании нового контракта с Артёмом Дзюбой
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Новое соглашение 31-летнего футболиста с
«Футбольный клуб “Зенит” поздравляет Артёма Дзюбу с продлением сотрудничества и желает удачи на поле и за его пределами!» — говорится в заявлении.
Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а половину сезона-2017/2018 провёл в тульском «Арсенале». До перехода в петербургский клуб Артём защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является. Из стана
В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской