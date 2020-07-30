Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Верона
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
29.07
Кальяри
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
29.07
Фиорентина
Болонья
40
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших игроков футбольного клуба в России

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 лучших игроков «Ростова» в июле, сообщается на сайте клуба.

Наверх

22-летний полузащитник получил среднюю оценку от болельщиков — 4.3. Это второй результат в команде. Он уступил только вратарю Сергею Песьякову, которому выставили 4.4.

Во время загрузки произошла ошибка.
Российская Премьер-Лига

Напомним, что по итогам прошедшего сезона российской премьер-лиги Зайнутдинов вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. В 17 матчах казахстанец забил четыре гола. «Ростов» занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Также на молодого полузащитника подскочила трансферная стоимость.

Читайте также
"Без жены не решился бы на переход". Вагнер Лав - о "Кайрате", Боранбаеве, Аршавине, ЦСКА и Рональдиньо
Неудержимый Овечкин показал Америке, что такое советский хоккей
Легендарный гол русского хоккеиста Федорова в США в 21 год
Знаменитая драка СССР и Венгрии в бассейне на Олимпиаде-1956
«Зенит» объявил о подписании нового контракта с Дзюбой
Надоел аукцион «Кокорин». Рабинер — о трансфере форварда
Стало известно имя главного тренера тульского ФК «Арсенал»
Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь