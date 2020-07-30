Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших игроков футбольного клуба в России

22-летний полузащитник получил среднюю оценку от болельщиков — 4.3. Это второй результат в команде. Он уступил только вратарю Сергею Песьякову, которому выставили 4.4.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона российской премьер-лиги Зайнутдинов вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. В 17 матчах казахстанец забил четыре гола. «Ростов» занял пятое место в сезоне РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Также на молодого полузащитника подскочила трансферная стоимость.