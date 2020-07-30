Казахстанец Зайнутдинов вошел в число лучших игроков футбольного клуба в России
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 лучших игроков «Ростова» в июле, сообщается на сайте клуба.
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вошел в топ-5 лучших игроков «Ростова» в июле, сообщается на сайте клуба.
22-летний полузащитник получил среднюю оценку от болельщиков — 4.3. Это второй результат в команде. Он уступил только вратарю Сергею Песьякову, которому выставили 4.4.
Напомним, что по итогам прошедшего сезона российской