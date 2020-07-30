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13:07 (мск), источник: АиФ Казань

Прокуратура РТ требует посадить экс-капитана «Рубина» на 16,5 лет

Он участвовал в создании финансовой пирамиды.

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В Вахитовском районном суде Казани проходят прения по делу о создании финансовой пирамиды КПК «РОСТ».

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Прокуратура запросила для участников аферы длительные сроки заключения. Так, организатору пирамиды Андрею Макарову требуют 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнику, экс-капитану футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову гособвинитель просит дать 16,5 лет.

Российская Премьер-Лига

Наталья Макарова и Александр Бурнаев также могут сесть на 16,5 лет, Вадим Еникеев, Алексей Гречко, Роберт Гарипов —на 16 лет.

Отметим, что общая сумма ущерба, по данным следствия, составляет 1,4 млрд рублей. Пирамида действовала в 23 регионах страны. Главный офис находился в Казани.

47-летний Сергей Харламов — воспитанник казанского футбола. Он выступал в «Рубине» с 1990 по 1993 годы, затем играл за «Нефтехимик». В 1997 году Харламов вернулся в «Рубин» и играл в нем до 2004 года. Завершил карьеру также из-за разногласий с Курбаном Бердыевым.

Находясь в казанском СИЗО, написал автобиографическую книгу «Снизу — Вверх!».

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