Прокуратура РТ требует посадить экс-капитана «Рубина» на 16,5 лет

Прокуратура запросила для участников аферы длительные сроки заключения. Так, организатору пирамиды Андрею Макарову требуют 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнику, экс-капитану футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову гособвинитель просит дать 16,5 лет.

Наталья Макарова и Александр Бурнаев также могут сесть на 16,5 лет, Вадим Еникеев, Алексей Гречко, Роберт Гарипов —на 16 лет.