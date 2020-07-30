Прокуратура РТ требует посадить экс-капитана «Рубина» на 16,5 лет
Он участвовал в создании финансовой пирамиды.
Он участвовал в создании финансовой пирамиды.
В Вахитовском районном суде Казани проходят прения по делу о создании финансовой пирамиды КПК «РОСТ».
Прокуратура запросила для участников аферы длительные сроки заключения. Так, организатору пирамиды Андрею Макарову требуют 18,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнику,
Наталья Макарова и Александр Бурнаев также могут сесть на 16,5 лет, Вадим Еникеев, Алексей Гречко, Роберт Гарипов —на 16 лет.
Отметим, что общая сумма ущерба, по данным следствия, составляет 1,4 млрд рублей. Пирамида действовала в 23 регионах страны. Главный офис находился в Казани.
Находясь в казанском СИЗО, написал автобиографическую книгу «Снизу — Вверх!».