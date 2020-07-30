Надоел аукцион «Кокорин». Рабинер — о трансфере форварда
Обозреватель «СЭ» — о нападающем, летом не забившем взрослым командам ни одного гола с игры.
Обозреватель «СЭ» — о нападающем, летом не забившем взрослым командам ни одного гола с игры.
Эй, ребята,
Я бы еще понял, если бы после пандемии Саша клепал голы пачками — ну, как тот же Луценко, которому на четыре года больше, и он играл за ненамного более сильную команду, чем «Сочи» Кокорина.
Не понимаю, какие могут быть гарантии, что человек, сначала порвавший кресты, затем полтора года не игравший в футбол и даже не тренировавшийся
В любой адекватной футбольной среде Кокорину дали бы скромную зарплату при максимальных бонусах.
Кокорину пора забыть о Петербурге. Надо выбирать между «Спартаком» и «Локо».
Но не в России.
С другой стороны, все эти (видимо, небезосновательные) разговоры о влиянии АП, Пака
При этом, кстати, вокруг Мамаева — абсолютная, звенящая тишина. И как раз это заставляет меня ждать от него больше.
А Кокорин какой перепиаренной, дутой фигурой с большим талантом, но минимальной его реализацией был, такой, думаю, и останется.
А кульминация наступит
Игорь Рабинер