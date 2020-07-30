Надоел аукцион «Кокорин». Рабинер — о трансфере форварда

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий 7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Что-то меня утомил этот аукцион с лотом «Кокорин», в который втравились, по-моему, уже все клубы России, у которых есть деньги. Звучат уже какие-то безумные суммы типа четырех миллионов евро подъемных.

Эй, ребята, по-моему, вы чего-то забыли.

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Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Я бы еще понял, если бы после пандемии Саша клепал голы пачками — ну, как тот же Луценко, которому на четыре года больше, и он играл за ненамного более сильную команду, чем «Сочи» Кокорина.

Но за эти восемь туров Кокорин забил четыре мяча, три из которых — ростовским детям, а четвертый — с пенальти. Голевая передача, по-моему, была одна.

Не понимаю, какие могут быть гарантии, что человек, сначала порвавший кресты, затем полтора года не игравший в футбол и даже не тренировавшийся из-за отсидки, а потом попавший на период пандемии, будет оправдывать все эти адовые миллионы.

В любой адекватной футбольной среде Кокорину дали бы скромную зарплату при максимальных бонусах.

Кокорину пора забыть о Петербурге. Надо выбирать между «Спартаком» и «Локо».

Но не в России.

С другой стороны, все эти (видимо, небезосновательные) разговоры о влиянии АП, Пака и т. д. подогревают сочувствие к Саше и ажиотаж вокруг его имени.

При этом, кстати, вокруг Мамаева — абсолютная, звенящая тишина. И как раз это заставляет меня ждать от него больше.

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А Кокорин какой перепиаренной, дутой фигурой с большим талантом, но минимальной его реализацией был, такой, думаю, и останется.

А кульминация наступит вот-вот.