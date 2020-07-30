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14:00 (мск), источник: ТАСС

Президент ФК «Тамбов» рассчитывает на завершение реконструкции стадиона в декабре

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев рассчитывает на то, что реконструкция домашнего стадиона команды, арены «Спартак», будет завершена в декабре 2020 года. Об этом Габуев сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на стадионах «Мордовия-Арена» в Саранске и «Нижний Новгород». 16 июня клуб получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года до конца 2020 года. Домашний стадион «Спартак», на котором команда в сезоне-2018/19 играла в Футбольной национальной лиге, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине июня президент РПЛ Сергей Прядкин выражал надежду на то, что реконструкция арены будет завершена осенью. Тогда же спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил ТАСС о том, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин взял под личный контроль реконструкцию арены.

Российская Премьер-Лига

«Пока в планах до декабря закончить реконструкцию, но есть очень много нюансов, которые приходится попутно решать, — сказал Габуев. — Планку ставим на декабрь, но загадывать не будем, потому что уже неоднократно обещали. Это некрасиво с нашей стороны. Не все зависит от нас».

«Это очень долго объяснять, — продолжил президент “Тамбова”, отвечая на вопрос о том, в чем заключаются нюансы, с которыми клубу пришлось столкнуться при реконструкции стадиона. — Там очень много технических нюансов и вопросов, которые приходится решать попутно. Если изложить не в полном объеме и где-то что-то исказить, будет не совсем достоверная информация. В планах в декабре вернуться на свою арену, но как это будет реализовано — зависит не только от нас».

Также Габуев отметил, что вопросом реконструкции стадиона занимаются власти региона. «Со стороны администрации и губернатора все сделано, финансирование доведено. Что касается трибун, они стоять будут. Единственный вопрос — СКУДы (системы контроля и управления доступом — прим. ТАСС), програмное обеспечение к ним и дополнительное оборудование», — отметил собеседник агентства.

«Тамбов» в дебютном для себя сезоне в РПЛ занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России и сохранил прописку в высшем дивизионе. Новый розыгрыш турнира команда начнет 8 августа номинально домашним матчем против «Ростова».

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