Президент ФК «Тамбов» рассчитывает на завершение реконструкции стадиона в декабре

Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2019/20 «Тамбов» проводил домашние матчи на стадионах «Мордовия-Арена» в Саранске и «Нижний Новгород». 16 июня клуб получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года до конца 2020 года. Домашний стадион «Спартак», на котором команда в сезоне-2018/19 играла в Футбольной национальной лиге, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине июня президент РПЛ Сергей Прядкин выражал надежду на то, что реконструкция арены будет завершена осенью. Тогда же спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил ТАСС о том, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин взял под личный контроль реконструкцию арены.

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«Пока в планах до декабря закончить реконструкцию, но есть очень много нюансов, которые приходится попутно решать, — сказал Габуев. — Планку ставим на декабрь, но загадывать не будем, потому что уже неоднократно обещали. Это некрасиво с нашей стороны. Не все зависит от нас».

«Это очень долго объяснять, — продолжил президент “Тамбова”, отвечая на вопрос о том, в чем заключаются нюансы, с которыми клубу пришлось столкнуться при реконструкции стадиона. — Там очень много технических нюансов и вопросов, которые приходится решать попутно. Если изложить не в полном объеме и где-то что-то исказить, будет не совсем достоверная информация. В планах в декабре вернуться на свою арену, но как это будет реализовано — зависит не только от нас».

Также Габуев отметил, что вопросом реконструкции стадиона занимаются власти региона. «Со стороны администрации и губернатора все сделано, финансирование доведено. Что касается трибун, они стоять будут. Единственный вопрос — СКУДы (системы контроля и управления доступом — прим. ТАСС), програмное обеспечение к ним и дополнительное оборудование», — отметил собеседник агентства.