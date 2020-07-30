Подпалый утвержден в качестве главного тренера тульского ФК «Арсенал»

«Спасибо руководству клуба и региона за оказанное доверие, это непростой вызов, но мы постараемся решить задачи, поставленные перед нами. Каждый из нас понимает, что нам создают все условия, у нас нет поводов, чтобы не показывать достойный результат. Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона, но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть», — заявил Подпалый.