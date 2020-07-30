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15:06 (мск), источник: ТАСС

Сергей Егоров назначен спортивным директором футбольного клуба «Химки»

ТАСС, 30 июля. Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о назначении на пост спортивного директора Сергея Егорова. Об этом сообщает пресс-служба «Химок».

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«Рады приветствовать Сергея Викторовича в “Химках”. Желаем успехов и продуктивной работы в нашем клубе», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Егорову 47 лет, ранее он занимал пост спортивного директора калининградской «Балтики» (2008−2015). Также работал исполнительным директором карагандинского «Шахтера» и был спортивным директором воронежского «Факела».

«Химки» по итогам сезона-2019/20 заняли второе место в завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевали право на участие в высшем дивизионе чемпионата страны. 25 июля подмосковный клуб проиграл петербургскому «Зениту» в финале Олимп — Кубка России (0:1). В первом туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» сыграют с московским ЦСКА, встреча пройдет 8 августа на «Арене-Химки».

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