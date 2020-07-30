Сергей Егоров назначен спортивным директором футбольного клуба «Химки»

«Рады приветствовать Сергея Викторовича в “Химках”. Желаем успехов и продуктивной работы в нашем клубе», — говорится в сообщении.

Егорову 47 лет, ранее он занимал пост спортивного директора калининградской «Балтики» (2008−2015). Также работал исполнительным директором карагандинского «Шахтера» и был спортивным директором воронежского «Факела».