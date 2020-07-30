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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Куат провел переговоры с клубом российской премьер-лиги о трансфере

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат намерен продолжить карьеру в российской премьер-лиге.

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Сегодня, 30 июля, «Оренбург» объявил о расторжении контракта с Куатом по взаимному согласию сторон. По итогам минувшего сезона клуб вылетел из РПЛ.

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По данным журналиста Айдына Кожахмета, Куат, который теперь стал свободным агентом, уже провел переговоры с одной из команд РПЛ. О названии клуба нет информации, но уточняется, что он не из Москвы.

«Нюансы уже обговорены. Осталось дождаться мнения главного тренера команды. Если он посчитает, что Исламбек ему подходит, то контракт может быть заключен уже на следующей неделе. Сам Куат сейчас находится в Алматы, поддерживает форму, выполняя различную аэробную работу. Но о возвращении в КПЛ не думает, и желает непременно остаться в России», — написал Кожахмет в своем телеграм-канале.

Российская Премьер-Лига

27-летний Куат перешел в «Оренбург» 1 января и успел провести три матча — с «Крыльями Советов» (1:1), «Арсеналом» (1:0) и «Спартаком» (1:3), получив две желтые карточки.

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