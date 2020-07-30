Казахстанец Куат провел переговоры с клубом российской премьер-лиги о трансфере

Сегодня, 30 июля, «Оренбург» объявил о расторжении контракта с Куатом по взаимному согласию сторон. По итогам минувшего сезона клуб вылетел из РПЛ.

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По данным журналиста Айдына Кожахмета, Куат, который теперь стал свободным агентом, уже провел переговоры с одной из команд РПЛ. О названии клуба нет информации, но уточняется, что он не из Москвы.

«Нюансы уже обговорены. Осталось дождаться мнения главного тренера команды. Если он посчитает, что Исламбек ему подходит, то контракт может быть заключен уже на следующей неделе. Сам Куат сейчас находится в Алматы, поддерживает форму, выполняя различную аэробную работу. Но о возвращении в КПЛ не думает, и желает непременно остаться в России», — написал Кожахмет в своем телеграм-канале.

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