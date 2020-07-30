Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассматривает возможность ухода со своего поста.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассматривает возможность ухода со своего поста.
Причина такого решения, как рассказал Sport24 источник, кроется в сложных взаимоотношениях с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.
Несмотря на обещания укомплектовать команду к старту чемпионата России опытными игроками, перед которыми могли бы стоять серьезные цели в Лиге чемпионов, на текущий момент руководство «Зенита» больше ориентированно на трудоустройство футболистов, которые по объективным причинам не способны решать эти задачи. Помимо этого, дополнительным раздражителем стала ситуация с нападающим Александром Кокориным, которому так и не был предложен новый контракт. Ожидается, что в ближайшее время Кокорин станет игроком «Спартака».
Как рассказал источник, Медведев уже попросил Рибалту составить
Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).