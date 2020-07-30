Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

Несмотря на обещания укомплектовать команду к старту чемпионата России опытными игроками, перед которыми могли бы стоять серьезные цели в Лиге чемпионов, на текущий момент руководство «Зенита» больше ориентированно на трудоустройство футболистов, которые по объективным причинам не способны решать эти задачи. Помимо этого, дополнительным раздражителем стала ситуация с нападающим Александром Кокориным, которому так и не был предложен новый контракт. Ожидается, что в ближайшее время Кокорин станет игроком «Спартака».