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18:25 (мск), источник: Sport24

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Медведевым и Рибалтой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассматривает возможность ухода со своего поста.

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Причина такого решения, как рассказал Sport24 источник, кроется в сложных взаимоотношениях с генеральным директором клуба Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на обещания укомплектовать команду к старту чемпионата России опытными игроками, перед которыми могли бы стоять серьезные цели в Лиге чемпионов, на текущий момент руководство «Зенита» больше ориентированно на трудоустройство футболистов, которые по объективным причинам не способны решать эти задачи. Помимо этого, дополнительным раздражителем стала ситуация с нападающим Александром Кокориным, которому так и не был предложен новый контракт. Ожидается, что в ближайшее время Кокорин станет игроком «Спартака».

Зенит (Санкт-Петербург)

Как рассказал источник, Медведев уже попросил Рибалту составить шорт-лист тренеров, которые могли бы заменить Семака в случае его ухода.

Под руководством Семака «Зенит» два раза выиграл чемпионат России (2018/19, 2019/20) и один раз стал обладателем Кубка России (2019/20).

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