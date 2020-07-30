«Локомотив» объявил абонементную программу на сезон

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в четверг стартует продажа подписки — «новый, гибкий формат абонемента». Подписка действует на домашние матчи чемпионата и Кубка России, которые будут проходить со зрителями.

«Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений вместимость стадиона сокращена, и большинство болельщиков не могут занять свои обычные места, — говорится в сообщении. — Вместо традиционного варианта абонемента, закреплённого за конкретным креслом на трибуне, появился вариант, который даст болельщикам возможность выбора и подарит набор дополнительных опций».

Перед каждым матчем будет открыт приоритетный трёхдневный доступ к выбору мест владельцам подписки. Например, подписка «Юг + Север» даёт доступ ко всем открытым секторам Южной и Северной трибун на выбор. При этом подписки более высокого ценового уровня открывают доступ к секторам более низкого. Цены на подписки варьируются от 5500 рублей («Юг + Север») до 150 тысяч рублей.

В июле генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб не будет повышать цены на абонементы. Летом прошлого года болельщики клуба выражали недовольство подорожанием абонементов, самый дешевый из которых стоил 7 тысяч рублей.