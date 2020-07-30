Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Верона
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
29.07
Кальяри
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
29.07
Фиорентина
Болонья
40
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» объявил абонементную программу на сезон

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Самый дешевый абонемент на матчи московского «Локомотива» на сезон-2020/21 стоит 5500 рублей, сообщается на сайте футбольного клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в четверг стартует продажа подписки — «новый, гибкий формат абонемента». Подписка действует на домашние матчи чемпионата и Кубка России, которые будут проходить со зрителями.

«Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений вместимость стадиона сокращена, и большинство болельщиков не могут занять свои обычные места, — говорится в сообщении. — Вместо традиционного варианта абонемента, закреплённого за конкретным креслом на трибуне, появился вариант, который даст болельщикам возможность выбора и подарит набор дополнительных опций».

Перед каждым матчем будет открыт приоритетный трёхдневный доступ к выбору мест владельцам подписки. Например, подписка «Юг + Север» даёт доступ ко всем открытым секторам Южной и Северной трибун на выбор. При этом подписки более высокого ценового уровня открывают доступ к секторам более низкого. Цены на подписки варьируются от 5500 рублей («Юг + Север») до 150 тысяч рублей.

В июле генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб не будет повышать цены на абонементы. Летом прошлого года болельщики клуба выражали недовольство подорожанием абонементов, самый дешевый из которых стоил 7 тысяч рублей.

«Локомотив» в первом туре чемпионата России сыграет на выезде с казанским «Рубином» 11 августа.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву
Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
World Athletics выступила за полное исключение ВФЛА
Знаменитая драка СССР и Венгрии в бассейне на Олимпиаде-1956
Спортдиректор «Зенита»: Cлухи о конфликте с Семаком — выдумка
Кокорин утверждал, что никогда не пойдет в «Спартак»
Стало известно имя главного тренера тульского ФК «Арсенал»
Экс-футболист различных сборных РФ будет выступать за Армению
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь