Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида
Первая попытка Александра попасть в «Спартак» закончилась неудачей.
Первая попытка Александра попасть в «Спартак» закончилась неудачей.
История закольцевалась: в 2000 году Саша Кокорин вместе с родителями приехал на просмотр в академию «Спартака», но не остался — в итоге его взяли в «Локомотив». Спустя 20 лет он всё же наденет
— Это связано с детской историей, когда меня там не оценили, а не
Обиду Кокорин таил долго — с того самого 2000 года, когда не смог остаться в академии.
Первый тренер Кокорина Иван Каверин не только привёл его в футбол из бокса, но и, увидев в мальчике талант, всячески пытался его развивать.
— Мы много поездили — Саню приглашали играть за другие команды, — рассказывала Светлана Кокорина в интервью «Советскому спорту». — Звонили из Белгорода: «Можно Сашу взять на турнир?» Саша ездил с ними и в Орел, и в Севастополь… Доходило до такого: выезжаем ночью, он спит в машине, утром приезжаем, ставим его, как болванчика, Саня бежит, забивает, возвращается, падает в машину, спит, а мы едем домой…
Парень захотел в столицу, Каверин тоже настаивал на таком раскладе: говорил, что больше ничему не может его научить. Иван Владимирович предложил «Спартак» — он как раз работал селекционером клуба по зоне «Черноземье», мог всё устроить. Родители сначала смутились: куда, зачем, он же как все играет… Но Каверин их убедил, и в январе 2000 года Кокорины поехали в Москву.
— Звонит: «В субботу у нас игра, приезжайте, меня поставят», — вспоминала Светлана Кокорина. — Вскочили, рванули. Приезжаем, садимся в манеже. Свисток. Саши на поле нет. Папа подходит к тренеру: «Извините, а Саша где?». Саша сидит на лавке — глаза полные слез. «А Саша ваш белую спартаковскую футболку забыл. Голову лучше б свою оставил!» — «Но у вас на скамейке запасных 15 человек. Можно одну ему дать? Мы 700 км проехали». — «Ничего не знаю!» Папа метнулся к метро и купил
Кокорин позже сам пересказывал эту историю в интервью «СЭ»: он сказал, что ничего не забывал, а футболку ему попросту не выдали:
— Сказали: пока не купишь, на поле не выйдешь. В итоге я в ней
Летом семье снова позвонили из «Спартака», и они повезли Сашу в спартаковский лагерь в Полушкино. Но снова не вышло: в клубе сказали, что юного футболиста возьмут, если родители найдут квартиру и будут жить с ним. Кокорины на это не решились.
В интервью Нобелю Арустамяну Кокорин сказал, что в жизни не держит на «Спартак» зла:
— У меня была детская обида на «Спартак». Не люблю их, потому что постоянно конкурирую с ними. В «Динамо» и «Зените» я был зол на них как на соперника. А в повседневной жизни всё нормально.
От любви до ненависти, от ненависти до любви.
Полина Куимова