Спортдиректор «Зенита»: Cлухи о моем конфликте с Семаком — глупая выдумка

В четверг СМИ сообщили о том, что у Семака возник конфликт с Рибалтой и спортивный директор якобы составил список кандидатов на смену действующему тренеру.
Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и два раза подряд привел команду к победе в чемпионате России. Также в сезоне-2019/20 петербуржцы выиграли Кубок России. В мае тренер продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».
«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы “Зенита”, который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», — заявил Рибалта.
Источник, близкий к ситуации, подтвердил РИА Новости, что информация о поиске нового главного тренера для «Зенита» не соответствует действительности.