Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Верона
СПАЛ
30
Футбол. Зарубежный
29.07
Сампдория
Милан
14
Футбол. Зарубежный
29.07
Удинезе
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
29.07
Кальяри
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
29.07
Фиорентина
Болонья
40
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
9Золотой дубль «Зенита»
19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортдиректор «Зенита»: Cлухи о моем конфликте с Семаком — глупая выдумка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости, Сергей Яременко. Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта заявил РИА Новости, что его конфликт с главным тренером «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком является выдумкой.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В четверг СМИ сообщили о том, что у Семака возник конфликт с Рибалтой и спортивный директор якобы составил список кандидатов на смену действующему тренеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и два раза подряд привел команду к победе в чемпионате России. Также в сезоне-2019/20 петербуржцы выиграли Кубок России. В мае тренер продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

Зенит (Санкт-Петербург)

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы “Зенита”, который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», — заявил Рибалта.

Источник, близкий к ситуации, подтвердил РИА Новости, что информация о поиске нового главного тренера для «Зенита» не соответствует действительности.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву
Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
World Athletics выступила за полное исключение ВФЛА
Знаменитая драка СССР и Венгрии в бассейне на Олимпиаде-1956
Кокорин утверждал, что никогда не пойдет в «Спартак»
Стало известно имя главного тренера тульского ФК «Арсенал»
Экс-футболист различных сборных РФ будет выступать за Армению
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь