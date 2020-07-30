Спортдиректор «Зенита»: Cлухи о моем конфликте с Семаком — глупая выдумка

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В четверг СМИ сообщили о том, что у Семака возник конфликт с Рибалтой и спортивный директор якобы составил список кандидатов на смену действующему тренеру.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2f20ac390fe0e117667f" data-vnd="2f20ac390fe0e117667f" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f20ac390fe0e117667f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года и два раза подряд привел команду к победе в чемпионате России. Также в сезоне-2019/20 петербуржцы выиграли Кубок России. В мае тренер продлил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1».

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Это очередная глупая выдумка. Кому-то просто не нравится видеть победы “Зенита”, который доказывает свое превосходство только на поле. У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», — заявил Рибалта.