Аргентинский футболист Гайч перешел в ЦСКА
ТАСС, 30 июля. Нападающий Адольфо Гайч перешел из аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» в российский ЦСКА. Об этом сообщает
ТАСС, 30 июля. Нападающий Адольфо Гайч перешел из аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» в российский ЦСКА. Об этом сообщает
Детали соглашения с 21-летним аргентинцем остаются неизвестными.
Ранее сам футболист в эфире телеканала TyC заявлял о желании продолжить карьеру в составе армейцев.
Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо». Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.