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20:23 (мск), источник: ТАСС

Аргентинский футболист Гайч перешел в ЦСКА

ТАСС, 30 июля. Нападающий Адольфо Гайч перешел из аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

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Источник: AFP 2020

Детали соглашения с 21-летним аргентинцем остаются неизвестными.

Ранее сам футболист в эфире телеканала TyC заявлял о желании продолжить карьеру в составе армейцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо». Нападающий провел в составе команды 27 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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