Шатов поделился эмоциями от перехода в «Рубин»
Новичок казанского «Рубина» Олег Шатов поделился эмоциями от перехода в стан двукратных чемпионов России. Об этом сообщает
Новичок казанского «Рубина» Олег Шатов поделился эмоциями от перехода в стан двукратных чемпионов России. Об этом сообщает
По его словам, он намерен получать больше игрового времени и помогать коллективу.
«Как футболист я постараюсь приложить максимум усилий для того, чтобы показать силы и желание, которое у меня присутствует. Я все еще люблю футбол, и это моя страсть. Я не хотел нигде отсиживаться и искал возможность, чтобы быть на этом зеленом газоне. Это моя радость, я занимаюсь этим с детства, без этого никуда», — сказал Шатов.