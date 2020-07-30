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20:20 (мск), источник: Газета.Ру

Шатов поделился эмоциями от перехода в «Рубин»

Новичок казанского «Рубина» Олег Шатов поделился эмоциями от перехода в стан двукратных чемпионов России. Об этом сообщает пресс-служба татарского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, он намерен получать больше игрового времени и помогать коллективу.

«Как футболист я постараюсь приложить максимум усилий для того, чтобы показать силы и желание, которое у меня присутствует. Я все еще люблю футбол, и это моя страсть. Я не хотел нигде отсиживаться и искал возможность, чтобы быть на этом зеленом газоне. Это моя радость, я занимаюсь этим с детства, без этого никуда», — сказал Шатов.

Российская Премьер-Лига
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