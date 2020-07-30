Шатов поделился эмоциями от перехода в «Рубин»

«Как футболист я постараюсь приложить максимум усилий для того, чтобы показать силы и желание, которое у меня присутствует. Я все еще люблю футбол, и это моя страсть. Я не хотел нигде отсиживаться и искал возможность, чтобы быть на этом зеленом газоне. Это моя радость, я занимаюсь этим с детства, без этого никуда», — сказал Шатов.