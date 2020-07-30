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30 июля, источник: Lenta.Ru

Стало известно о переговорах футболиста сборной России и «Валенсии»

Стало известно о переговорах представителя полузащитника «Зенита» Далера Кузяева с испанской «Валенсией». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что переход футболиста в испанский клуб может состояться на правах свободного агента. Сам Кузяев серьезно настроен продолжить карьеру в Европе. Ранее сообщалось, что к Кузяеву проявляют интерес французские «Бордо» и «Марсель», а также немецкий «Хоффенхайм».

Зенит (Санкт-Петербург)

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кузяев в 18 матчах отдал две результативные передачи. За «Зенит» он выступает с 2017 года. За это время он дважды стал чемпионом России. Кроме того, хавбек постоянно вызывается в национальную команду. На чемпионате мира 2018 вместе со сборной он дошел до четвертьфинала.

Валенсия (Валенсия)

Ранее 30 июля стало известно о переходе нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак». Детали контракта не разглашаются.

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