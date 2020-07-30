Стало известно о переговорах футболиста сборной России и «Валенсии»
Стало известно о переговорах представителя полузащитника «Зенита» Далера Кузяева с испанской «Валенсией». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Стало известно о переговорах представителя полузащитника «Зенита» Далера Кузяева с испанской «Валенсией». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Уточняется, что переход футболиста в испанский клуб может состояться на правах свободного агента. Сам Кузяев серьезно настроен продолжить карьеру в Европе. Ранее сообщалось, что к Кузяеву проявляют интерес французские «Бордо» и «Марсель», а также немецкий «Хоффенхайм».
В текущем сезоне Российской
Ранее 30 июля стало известно о переходе нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак». Детали контракта не разглашаются.