Хохлов высказался о перспективах связки Кокорин — Соболев в «Спартаке»

«Переход Кокорина в «Спартак» не удивил. Александр — хороший, востребованный игрок, и он вправе выбирать себе новую команду. Думаю, футболист такого класса усилит любой коллектив РПЛ. Кокорин явно усилит и «Спартак». А вот как будет играть «Спартак» с приходом нападающего, будет ли Доменико Тедеско менять тактическую расстановку, сказать пока сложно. Надо спрашивать у тренера, на какой позиции он видит Кокорина. Его неоднократно использовали и на краю атаки.