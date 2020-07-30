«Ростов» успешно обжаловал два штрафа, наказание Карпина осталось в силе

Как сообщает официальный сайт РФС, комитет удовлетворил две жалобы «Ростова». Клубу были сокращены два штрафа за нарушение регламента по возобновлению сезона, на 50 тысяч рублей каждый.

При этом наказание от 17 июля в отношении главного тренера Валерия Карпина осталось в силе. Специалист был оштрафован на 100 тысяч рублей. После игры с «Оренбургом» он раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Также Карпину было вынесено замечание.

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