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30 июля, источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» успешно обжаловал два штрафа, наказание Карпина осталось в силе

Апелляционный комитет РФС на очередном заседании рассмотрел жалобы на решения контрольно-дисциплинарного комитета.

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Как сообщает официальный сайт РФС, комитет удовлетворил две жалобы «Ростова». Клубу были сокращены два штрафа за нарушение регламента по возобновлению сезона, на 50 тысяч рублей каждый.

При этом наказание от 17 июля в отношении главного тренера Валерия Карпина осталось в силе. Специалист был оштрафован на 100 тысяч рублей. После игры с «Оренбургом» он раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». Также Карпину было вынесено замечание.

Российская Премьер-Лига

Также оставлены в силе наказания футболистов Валерия Громыко из «Арсенала» и Даниила Фомина из «Уфы». Оба игрока были оштрафованы на 100 тысяч рублей (решениями от 14 и 3 июля соответственно) за нарушения регламента возобновления сезона.

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