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00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зениту» придётся продать Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси, если клуб захочет купить новых игроков.

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Источник: РИА "Новости"

«Из “Зенита” может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что хочет уехать в США. Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у “Зенита” нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».

Зенит (Санкт-Петербург)

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дриусси провёл 25 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Отметим, «Зенит» защитил титул и завоевал золотые медали чемпионата России шестой раз в истории.

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