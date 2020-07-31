Орлов: Сейчас у «Зенита» нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони

«Из “Зенита” может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что хочет уехать в США. Пока в команде восемь легионеров — это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у “Зенита” нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы».