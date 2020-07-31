В РПЛ новый лимит — «8+17» в заявке. Кто из клубов в зоне риска?

Источник: Спорт-Экспресс

Год назад исполком РФС принял революционное решение: с сезона-2020/21 лимит в РПЛ будет «8 легионеров+17 россиян» в заявке на чемпионат. Эта система сменит формулу «6+5» на поле. У клубов всего полторы недели на перестроение состава, и некоторым из них придется провести чистку.

Мы разобрали составы тех команд РПЛ, которых может задеть новый лимит. Напомним, что с сезона-2020/21 в РПЛ не будут считаться легионерами игроки из Армении, Казахстана и Киргизии. Белорусские футболисты не считаются легионерами с начала 2019 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионы России стали готовиться к новому формату лимита еще год назад. На момент принятия решения исполкомом РФС в составе «Зенита» находилось сразу 14 иностранцев, но за сезон сине-бело-голубые избавились от многих из них — ушли Мевля, Краневиттер, Мак, Маркизио, Нобоа, Джорджевич. Неделю назад стало известно об уходе Эрнани — «Парма» сохранила место в серии А, а значит в арендном соглашении бразильца автоматически активировалась опция выкупа.

Но все равно «Зенит» на сегодняшний день не влезает в «8+17». С учетом Ловрена в составе сине-бело-голубых 10 легионеров. Без учета Ивановича, с которым уже попрощались. Нужно вычесть Осорио. Венесуэлец находился в аренде, а выкупить его у «Порту» «Зенит» должен был при условии пяти сыгранных матчей РПЛ в основном составе. Осорио сыграл четыре, и в последних матчах не выходил с первых минут как раз из-за этой опции.

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Под вопросом будущее всех оставшихся аргентинцев. Маммана вылечился, но в «Зените» не восторгались его игрой, даже когда аргентинец был здоров. Возможно, он отправится в аренду. Ригони дважды выгоняли и возвращали, однако «Зениту» он нужен был только для глубины скамейки. Дриусси мог покинуть Санкт-Петербург еще зимой — аргентинец признавался, что согласился на переход в «Интер Майами», но чемпион России отказал клубу Дэвида Бекхэма. С новым лимитом у аргентинца будет больше шансов на основу, но желание уйти у него не пропало.

Выходит, у «Зенита» шесть железных легионеров на следующий сезон: Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком, Барриос, Азмун. Есть простор для маневра, но, если чемпион захочет приобрести иностранцев, ему придется избавиться от неугодных.

Источник: Спорт-Экспресс

Жоау Мариу уже ушел из «Локомотива» и попрощался с клубом, поэтому в списке его нет. Выздоровел Фарфан, но его возраст препятствует переговорам по новому контракту (он вот-вот истечет). У Рыбуса тоже заканчивается соглашение с «Локомотивом», но он в отличие от перуанца останется в команде. Если вычесть Фарфана, то останется восемь легионеров, но, судя по всему, красно-зеленые собираются приглашать футболистов из-за рубежа, так что железнодорожники в зоне риска.

Источник: Спорт-Экспресс

Черно-зеленым предстоит решить головоломку. У «Краснодара» три зарубежных игрока лишние. Двое иностранцев точно покидают клуб — Мануэл Фернандеш, чья аренда истекла, и Йон Фьолусон.

С остальными неясно. Осенью казалось, что лишним будет Берг, но во второй половине сезона он доказал свою необходимость команде и был награжден новым контрактом. Спаич не играл с декабря (был прооперирован, но после выздоровления не попадал в заявку). В первой половине сезона были вопросы к Родригу Кайю, но в последний месяц он превратился в твердого футболиста основного состава. Отметим, что «быков» отдали Юнеса Намли в аренду до декабря 2021 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Динамовцы заходят за черту лимита, потому что летом из аренды в «Оренбург» вернулся Федор Черных. Профиль литовца сейчас есть даже на официальном сайте «Динамо», но у клуба планов на него нет. Контракт Черных истекает через полгода, но он уже в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Еще один кандидат на выход — Мигел Кардозу. Португалец зимой отправился в «Тамбов», еще до рестарта РПЛ вернулся в «Динамо», но клуб не смог заявить его для участия в матчах чемпионата. Кириллу Новикову Кардозу не нужен.

Источник: Спорт-Экспресс

У красно-белых много легионеров, но у них есть преимущество — «Спартак-2». Мы отделили в списке дублеров от тех футболистов, которые на сайте «Спартака» указаны в первой команде. Нимели, Романьоли, Кутателадзе и Тиуб, скорее всего, будут заявлены в ФНЛ без возможности сыграть в премьер-лиге. Или, к примеру, Баду отправят в «Спартак-2», ведь он остался без протекции Томаса Цорна, а Кутателадзе заявят за основу. В любом случае у красно-белых есть места для новичков, в том числе для Остона Урунова.

При этом нельзя забывать о Педро Роше. Бразилец все еще принадлежит «Спартаку», его арендное соглашение с «Фламенго» истекает в декабре. Если красно-белые вдруг захотят его вернуть и дозаявить зимой, нужно будет оставить для него место.

Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» уже объявил, что арендованный у «Браги» Пабло Сантос возвращается в Португалию, поэтому решать проблему лимита казанцам будет проще. У «Рубина» не так уж много неприкасаемых футболистов: к ним можно причислить разве что обоих грузинских хавбеков, Уремовича, Йевтича и новичка Деспотовича. У Бегича фактически выпал целый сезон и неясно, что с ним будет дальше, Старфельт и Абильдгор после рестарта играли постоянно. А вот украинец Данченко в зоне риска: при Леониде Слуцком фланговый защитник превратился в твердого запасного и сейчас выглядит девятым лишним. Скорее всего, покинет клуб либо он, либо Бегич.

Источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» просил отсрочить введение нового лимита — видимо, в клубе понимали, что не успеют привести состав в порядок. Коронавирус ухудшил ситуацию: из-за короткого перерыва между сезонами у грозненцев не остается времени на чистку состава. Наверняка появятся футболисты, которые не попадут в заявку и какое-то время будут просто получать зарплату.