В РПЛ новый лимит — «8+17» в заявке. Кто из клубов в зоне риска?
Разбираем составы команд российской
Разбираем составы команд российской
Год назад исполком РФС принял революционное решение: с сезона-2020/21 лимит в РПЛ будет «8 легионеров+17 россиян» в заявке на чемпионат. Эта система сменит формулу «6+5» на поле. У клубов всего полторы недели на перестроение состава, и некоторым из них придется провести чистку.
Мы разобрали составы тех команд РПЛ, которых может задеть новый лимит. Напомним, что с сезона-2020/21 в РПЛ не будут считаться легионерами игроки из Армении, Казахстана и Киргизии. Белорусские футболисты не считаются легионерами с начала 2019 года.
Чемпионы России стали готовиться к новому формату лимита еще год назад. На момент принятия решения исполкомом РФС в составе «Зенита» находилось сразу 14 иностранцев, но за сезон
Но все равно «Зенит» на сегодняшний день не влезает в «8+17». С учетом Ловрена в составе
Под вопросом будущее всех оставшихся аргентинцев. Маммана вылечился, но в «Зените» не восторгались его игрой, даже когда аргентинец был здоров. Возможно, он отправится в аренду. Ригони дважды выгоняли и возвращали, однако «Зениту» он нужен был только для глубины скамейки. Дриусси мог покинуть
Выходит, у «Зенита» шесть железных легионеров на следующий сезон: Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком, Барриос, Азмун. Есть простор для маневра, но, если чемпион захочет приобрести иностранцев, ему придется избавиться от неугодных.
Жоау Мариу уже ушел из «Локомотива» и попрощался с клубом, поэтому в списке его нет. Выздоровел Фарфан, но его возраст препятствует переговорам по новому контракту (он
С остальными неясно. Осенью казалось, что лишним будет Берг, но во второй половине сезона он доказал свою необходимость команде и был награжден новым контрактом. Спаич не играл с декабря (был прооперирован, но после выздоровления не попадал в заявку). В первой половине сезона были вопросы к Родригу Кайю, но в последний месяц он превратился в твердого футболиста основного состава. Отметим, что «быков» отдали Юнеса Намли в аренду до декабря 2021 года.
Динамовцы заходят за черту лимита, потому что летом из аренды в «Оренбург» вернулся Федор Черных. Профиль литовца сейчас есть даже на официальном сайте «Динамо», но у клуба планов на него нет. Контракт Черных истекает через полгода, но он уже в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Еще один кандидат на выход — Мигел Кардозу. Португалец зимой отправился в «Тамбов», еще до рестарта РПЛ вернулся в «Динамо», но клуб не смог заявить его для участия в матчах чемпионата. Кириллу Новикову Кардозу не нужен.
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При этом нельзя забывать о Педро Роше. Бразилец все еще принадлежит «Спартаку», его арендное соглашение с «Фламенго» истекает в декабре. Если
«Рубин» уже объявил, что арендованный у «Браги» Пабло Сантос возвращается в Португалию, поэтому решать проблему лимита казанцам будет проще. У «Рубина» не так уж много неприкасаемых футболистов: к ним можно причислить разве что обоих грузинских хавбеков, Уремовича, Йевтича и новичка Деспотовича. У Бегича фактически выпал целый сезон и неясно, что с ним будет дальше, Старфельт и Абильдгор после рестарта играли постоянно. А вот украинец Данченко в зоне риска: при Леониде Слуцком фланговый защитник превратился в твердого запасного и сейчас выглядит девятым лишним. Скорее всего, покинет клуб либо он, либо Бегич.
«Ахмат» просил отсрочить введение нового лимита — видимо, в клубе понимали, что не успеют привести состав в порядок. Коронавирус ухудшил ситуацию:
Кто претенденты? В августе из аренды в «Анкарагюджю» должен вернуться поляк Михаляк. Вероятно, не повезет