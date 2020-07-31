Великий иллюзионист. «Спартак» вместо Европы — это крах Кокорина

Источник: РИА "Новости"

— Я выбираю деньги.

— Александр, постойте! Вот черный ящик, а в нем забитый публикой до верхних ярусов «Велодром», битва с «ПСЖ» и хорошо знакомый вам тренер с рыжей бородой. Голы в Лиге 1 и Лиге чемпионов, соперничество с Александром Головиным. А может быть, итальянская «Рома», где еще помнят Франческо Тотти, связка с Эдином Джеко, снайперские гонки с Чиро Иммобиле и Криштиану Роналду — и это не на приставке, а в реальной жизни.

— Нет, я выбираю деньги!

Цитировать придуманную в прошлом веке телеигру, когда на дворе 2020-й, пошло и безвкусно, но иногда российские футболисты другого и не заслуживают. В детстве меня всегда возмущали люди, которые ломались на первых более-менее серьезных суммах и даже не пытались узнать, что в этом черном ящике на секторе «Приз» — ключи от автомобиля или коробка конфет.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы

Вдвойне обидно, что таким человеком оказался один из лучших футболистов поколения. Хотя, если вдуматься, вся карьера Кокорина — цепочка иллюзий. Первый гол в премьер-лиге забил в 17 лет, но до сотни с грехом пополам добрался лишь к 29. Для сравнения — у 20-летнего норвежца Эрлинга Холланда уже 65 мячей на профессиональном уровне. Мог стать легендой московского «Динамо», но всё испортил историей с переходом в «Анжи» и бегством в «Зенит» посреди того самого сезона, когда «бело-голубые» вылетели в ФНЛ.

Мог исполнить мечту и поиграть рядом с Самюэлем Это’О, но так ни разу и не вышел на поле вместе с легендарным камерунцем. Пришел в «Зенит», чтобы стать чемпионом. Даже получил золотую медаль. Но по факту — провел лишь три игры в сезоне-2018/19. Оставшееся время лечился, а потом сидел в СИЗО и тюрьме.

Мог зажечь на ЧМ-2014 в Бразилии и на ЕВРО-2016, но забил лишь один гол за два турнира. Мог сыграть за сборную России на домашних Кубке конфедераций и ЧМ-2018, но и тут — дырка от бублика. Всё мимо цели. Всё — лишь иллюзия.

Хуже всего, что Кокорин сам создал этот европейский мираж. Это же он рассказывал доверчивой публике о переписке с Андре Виллаш-Боашем, упоминал интерес «Ромы» и важно добавлял: «Европа — мой приоритет». Неужели всё это было только для того, чтобы позлить «Зенит»?

На деле весь выбор Кокорина — это две команды без еврокубков — «Сочи» и «Спартак». Окончательный переезд на берег Черного моря точно стал бы фактическим концом карьеры. Клуб без больших целей в курортном городе — это совсем уж для пенсионеров.

Он выбрал «Спартак», где строят новую команду и хотят бросить перчатку «Зениту», но всё это — очередная иллюзия. В следующем году Кокорину будет 30 — возраст, в котором нужно хвататься за любую возможность поиграть на хорошем уровне. Вместо этого ради щедрого контракта он как минимум на год отказывается от еврокубков.

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А может и не на один год: в сезоне-2021/22 российская квота в Европе станет малюсенькой. В Лигу чемпионов пойдут чемпион и серебряный призер. Даже третье место в чемпионате не даст гарантии попадания в Лигу Европы — там окажется обладатель Кубка России. Четвертая команда РПЛ точно угодит в только что придуманный турнир для слабаков — Лигу конференций. Вы уверены, что перестраивающийся на ходу «Спартак» попадет в тройку или выиграет Кубок России? Такие перспективы действительно стоят пары лишних миллионов евро?

Российские хоккеисты, например, точно не похожи на ребят, работающих только ради идеи. Но они соглашаются на понижение зарплаты ради шанса сыграть в НХЛ. Все понимают — это и мечта, и инвестиция в будущее. Взорвешь лигу хорошим сезоном — получишь всё на многие годы вперед.

Кокорин мог сработать в том же духе. Заключай годовой контракт на относительно скромные деньги (не за еду же его звал Виллаш-Боаш) с «Марселем», разноси Лигу чемпионов и Лигу 1, и следующим летом выбирай из богатых предложений условных «ПСЖ», «Боруссии», «Ювентуса», «Челси». Лейбл «свободный агент» действует магически даже на топ-клубы.