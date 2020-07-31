Великий иллюзионист. «Спартак» вместо Европы — это крах Кокорина
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко уверен, что Александр Кокорин упустил, возможно, последний шанс построить хорошую футбольную карьеру.
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко уверен, что Александр Кокорин упустил, возможно, последний шанс построить хорошую футбольную карьеру.
— Я выбираю деньги.
— Александр, постойте! Вот черный ящик, а в нем забитый публикой до верхних ярусов «Велодром», битва с «ПСЖ» и хорошо знакомый вам тренер с рыжей бородой. Голы в Лиге 1 и Лиге чемпионов, соперничество с Александром Головиным. А может быть, итальянская «Рома», где еще помнят Франческо Тотти, связка с Эдином Джеко, снайперские гонки с Чиро Иммобиле и Криштиану Роналду — и это не на приставке, а в реальной жизни.
— Нет, я выбираю деньги!
Цитировать придуманную в прошлом веке телеигру, когда на дворе 2020-й, пошло и безвкусно, но иногда российские футболисты другого и не заслуживают. В детстве меня всегда возмущали люди, которые ломались на первых
Вдвойне обидно, что таким человеком оказался один из лучших футболистов поколения. Хотя, если вдуматься, вся карьера Кокорина — цепочка иллюзий. Первый гол в
Мог исполнить мечту и поиграть рядом с Самюэлем Это’О, но так ни разу и не вышел на поле вместе с легендарным камерунцем. Пришел в «Зенит», чтобы стать чемпионом. Даже получил золотую медаль. Но по факту — провел лишь три игры в сезоне-2018/19. Оставшееся время лечился, а потом сидел в СИЗО и тюрьме.
Хуже всего, что Кокорин сам создал этот европейский мираж. Это же он рассказывал доверчивой публике о переписке с Андре
На деле весь выбор Кокорина — это две команды без еврокубков — «Сочи» и «Спартак». Окончательный переезд на берег Черного моря точно стал бы фактическим концом карьеры. Клуб без больших целей в курортном городе — это совсем уж для пенсионеров.
Он выбрал «Спартак», где строят новую команду и хотят бросить перчатку «Зениту», но всё это — очередная иллюзия. В следующем году Кокорину будет 30 — возраст, в котором нужно хвататься за любую возможность поиграть на хорошем уровне. Вместо этого ради щедрого контракта он как минимум на год отказывается от еврокубков.
А может и не на один год: в сезоне-2021/22 российская квота в Европе станет малюсенькой. В Лигу чемпионов пойдут чемпион и серебряный призер. Даже третье место в чемпионате не даст гарантии попадания в Лигу Европы — там окажется обладатель Кубка России. Четвертая команда РПЛ точно угодит в только что придуманный турнир для слабаков — Лигу конференций. Вы уверены, что перестраивающийся на ходу «Спартак» попадет в тройку или выиграет Кубок России? Такие перспективы действительно стоят пары лишних миллионов евро?
Российские хоккеисты, например, точно не похожи на ребят, работающих только ради идеи. Но они соглашаются на понижение зарплаты ради шанса сыграть в НХЛ. Все понимают — это и мечта, и инвестиция в будущее. Взорвешь лигу хорошим сезоном — получишь всё на многие годы вперед.
Кокорин мог сработать в том же духе. Заключай годовой контракт на относительно скромные деньги (не за еду же его звал Виллаш-Боаш) с «Марселем», разноси Лигу чемпионов и Лигу 1, и следующим летом выбирай из богатых предложений условных «ПСЖ», «Боруссии», «Ювентуса», «Челси». Лейбл «свободный агент» действует магически даже на
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