Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА

Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды из бразильского клуба «Баия», и армейцы были готовы выкупить футболиста, но тот по окончании аренды принял решение подписать контракт с итальянским «Удинезе». Как отмечает издание, Бекао близок к тому, чтобы покинуть «Удинезе» и отправиться в ЦСКА. Армейцы находятся в одном шаге от закрытия сделки с «Удинезе», переговоры хорошо продвинулись и продолжаются, и вскоре переход может быть оформлен.