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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА

Бразильский защитник Родриго Бекао, вероятно, вернется в московский футбольный клуб ЦСКА, за который он выступал в сезоне-2018/19, сообщает tuttocalciomercato24.com.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бекао выступал за ЦСКА на правах аренды из бразильского клуба «Баия», и армейцы были готовы выкупить футболиста, но тот по окончании аренды принял решение подписать контракт с итальянским «Удинезе». Как отмечает издание, Бекао близок к тому, чтобы покинуть «Удинезе» и отправиться в ЦСКА. Армейцы находятся в одном шаге от закрытия сделки с «Удинезе», переговоры хорошо продвинулись и продолжаются, и вскоре переход может быть оформлен.

В сезоне-2019/20 24-летний Бекао сыграл за «Удинезе» 30 матчей, забил 1 гол.

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