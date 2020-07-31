Мосгорсуд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 3 августа

Источник: Спорт РИА Новости

«Суд откладывает заседание на 3 августа, готовьтесь к тому, что суд уйдет на постановление», — заявил судья.

Сегодня адвокаты, сами фигуранты дела и прокурор выступили в прениях сторон. По мнению государственного обвинителя, апелляционный приговор Мосгорсуда следует отменить и постановить новый, с незначительными техническими исправлениями, при этом сроки должны остаться тем же, что и назначил Пресненский суд.

Адвокаты настаивали на частичном оправдании осужденных, в особенности по статье о хулиганстве. Кроме того, защита просила суд обратить внимание на работу МВД и прокуратуры в этом деле. «Очень поддерживаю, чтобы были вынесены частные определения. ГСУ МВД замешало всё в одну неразборчивую кашу, а прокуратура добавила в эту кашу масла», — сказала защитница Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Сами футболисты выступили в суде коротко, отметив лишь, что ратуют за справедливость и честность.

Пресненский суд Москвы в мае прошлого года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1,5 года колонии (Кокорины). Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и вынес собственное решение. В нем сроки оставили прежними, но добавили в фабулу о хулиганстве подпункт, что преступление было совершено «с использованием предмета в качестве оружия» — речь о стуле, который подвернулся под руку Александру Кокорину.

В середине мая Второй кассационный суд общей юрисдикции по жалобе защиты отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд из-за «существенных нарушений закона». Инстанция, в частности, отметила, что в приговоре не была учтена роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.

Мамаев, братья Кокорины и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.