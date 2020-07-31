Александр Кокорин прокомментировал информацию о переходе в «Спартак»

Источник: Спорт РИА Новости

Так футболист прокомментировал сообщения о переходе в «Спартак». Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмен уже в ближайшие дни подпишет контракт с московским клубом.

«Скоро все узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро все определится», — сказал Кокорин.

Он также призвал не читать «всю прессу, там часто врут».