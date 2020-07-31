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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Кокорин прокомментировал информацию о переходе в «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин заявил, что совсем скоро станет известно о его будущем.

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Источник: Спорт РИА Новости

Так футболист прокомментировал сообщения о переходе в «Спартак». Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмен уже в ближайшие дни подпишет контракт с московским клубом.

«Скоро все узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро все определится», — сказал Кокорин.

Он также призвал не читать «всю прессу, там часто врут».

С феврале Кокорин выступал на правах аренды в «Сочи». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2019/20.

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