Александр Кокорин прокомментировал информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий Александр Кокорин заявил, что совсем скоро станет известно о его будущем.
Нападающий Александр Кокорин заявил, что совсем скоро станет известно о его будущем.
Так футболист прокомментировал сообщения о переходе в «Спартак». Ранее в СМИ появилась информация, что спортсмен уже в ближайшие дни подпишет контракт с московским клубом.
«Скоро все узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро все определится», — сказал Кокорин.
Он также призвал не читать «всю прессу, там часто врут».
С феврале Кокорин выступал на правах аренды в «Сочи». Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2019/20.