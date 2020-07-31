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15:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Халк заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Халк заявил о желании вернуться в команду.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас бразилец выступает за китайский «Шанхай Шанган».

«Я действительно не подписываю новый контракт, и с декабря становлюсь свободным агентом, — цитирует игрока «Все про спорт.ру». — Но пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Пока изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С «Зенитом» на эту тему мы не общались. Очень много клубов сейчас на связи с моим представителем.

Зенит (Санкт-Петербург)

Могу ли я перейти в «Зенит»? Кто знает… Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если, вдруг, снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» — эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу кто предложит большую зарплату.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел два матча в чемпионате Китая и забил один мяч.

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