Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Торино
Рома
23
Футбол. Зарубежный
1.08
Брешиа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.08
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1.08
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1.08
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором»

Московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с волгоградским «Ротором» в закрытом режиме.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«2 августа на базе «армейцев» в Ватутинках состоится товарищеская игра с волгоградским «Ротором» в рамках подготовки к сезону-2020/2021.

В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдёт в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу, — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Игра начнётся в 12:00 по московскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть на клубном телевидении москвичей.

Московские «армейцы» в минувшем чемпионате России заняли четвёртое место, заработав 50 очков. «Армейцы» получили путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона благодаря победе чемпиона в финале Кубка России.

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
В РПЛ новый лимит — «8+17» в заявке: кто из клубов в зоне риска?
Рейтинг НХЛ перед Кубком Стэнли. Овечкин и Малкин — вне топ-5
Великий иллюзионист. «Спартак» вместо Европы — это крах Кокорина
СМИ: Ибрагимович намерен остаться в «Милане»
Итальянский клуб отказался покупать россиянина из-за цены
Малышко уйдет из биатлона, если найдет работу вне спорта
БК Winline стала спонсором «Зенита» и «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь