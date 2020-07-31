ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором»

«2 августа на базе «армейцев» в Ватутинках состоится товарищеская игра с волгоградским «Ротором» в рамках подготовки к сезону-2020/2021.

В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдёт в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу, — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.



Игра начнётся в 12:00 по московскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть на клубном телевидении москвичей.