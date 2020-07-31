«Парма» отказалась покупать Алексея Миранчука из-за слишком высокой цены

По информации источника, итальянскому клубу предлагали купить 24-летнего россиянина, однако «Парма» вышла из переговоров, посчитав, что запрашиваемые 18 миллионов — слишком высокая цена за футболиста. Сообщается, что Миранчук продолжает оставаться в сфере интересов «Милана».